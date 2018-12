5 декабря 2018 г. Майкл Бирнбаум и Джон Хадсон | The Washington Post Администрация Трампа предъявляет России ультиматум по договору о вооружениях эпохи холодной войны "Госсекретарь США Майк Помпео заявил во вторник, что Соединенные Штаты более не будут придерживаться договора о контроле над вооружениями эры холодной войны, если Россия не начнет выполнять соглашение в течение 60 дней", - пишет The Washington Post. Ультиматум, озвученный во время заседания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, равноценен "смягчению американской позиции", отмечает газета, напоминая, что в октябре президент Трамп внезапно объявил, что принял решение о выходе из договора. "Ни Помпео, ни другие чиновники НАТО не питают больших надежд на то, что Россия уничтожит ракеты и пусковые установки, которые, по мнению альянса, нарушают знаковый договор. Однако европейские чиновники пытались добиться отсрочки, чтобы надавить на Кремль в последний раз", - говорится в публикации. "Американские чиновники готовились к немедленному выходу из договора на прошлой неделе после того, как Болтон подписал и распространил докладную, в которой освещалось решение президента". В копии докладной, с которой удалось ознакомиться The Washington Post, была указана дата, до которой должны были быть предприняты все необходимые действия для осуществления выхода - 4 декабря 2018 года. "Однако администрация Трампа отложила эти действия после того, как Меркель и другие европейские чиновники заявили Трампу, что быстрый выход не оставляет им достаточно времени, чтобы пояснить изменения в политике внутренней аудитории", - подчеркивается в публикации. "Меркель провела очень хорошую встречу с Трампом и смогла убедить президента оставить больше времени перед выходом из договора", - заявил один европейский дипломат, согласившийся говорить на условиях анонимности. "Решение отложить выход из договора ознаменовало редкую победу для Меркель - ее холодные отношения с Трампом были омрачены разочарованием и фрустрацией", - пишут корреспонденты The Washington Post. "Однако, хотя жест Трампа продемонстрировал некоторую степень уважения к немецкому лидеру, он попросту откладывает неизбежное, отмечают дипломаты и эксперты". "Удовлетворит ли эта отсрочка союзников? Нет, потому что ничего не изменилось - за исключением отсрочки выхода, а европейцы хотят другого исхода", - заявил Дэрил Кимбол, исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями. "Европейские лидеры опасаются, что после решения Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату и иранской ядерной сделки их избирателям может нравиться аргумент Кремля о том, что США разрывают один международный договор за другим", - отмечается в статье. Как пишет газета, "европейские чиновники и демократы в Конгрессе озвучивали недовольство тем, что администрация Трампа приняла решение о выходе без должных консультаций и упустила возможность сосредоточить внимание международной общественности на предполагаемых нарушениях договора Россией, которые заключаются в тайной разработке крылатой ракеты средней дальности наземного базирования под названием 9M729". Кремль утверждает, что продолжает соблюдать договор. По словам американских дипломатов, "они не ожидают, что Россия когда-либо вернется к выполнению договора, отчасти потому, что, по их мнению, Кремль решил, что ему нужны ракетные технологии для защиты от Китая, с которым у него общая граница". Источник: The Washington Post