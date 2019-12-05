Россия остается опасной

"В долгосрочной перспективе российская армия по-прежнему будет представлять опасность для Европы. Таков результат масштабного исследования, проведенного Шведским институтом оборонных исследований (FOI) и опубликованного во вторник, - сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. - В исследовании ученые зафиксировали значительный рост боевой мощи российской армии после масштабной реформы, начатой десять лет назад. В 2008 году, по словам исследователей, Россия едва ли была в состоянии выиграть локальную войну в непосредственной близости. Сегодня же ее вооруженные силы способны вести региональную войну, параллельно поддерживать воздушную кампанию, как, например, в Сирии, отправлять военные корабли в Средиземное море и поддерживать конфликт незначительной интенсивности, как, например, на востоке Украины".

Причину такого прогресса исследователи наряду со значительным повышением расходов на оборону видят также в увеличении числа задействованных на учениях солдат (с 20 тыс. до 300 тыс. солдат в 2018 году), модернизации большого количества устаревших боевых систем, а также в создании новых моделей военной техники.

"Наилучшими условиями для ведения региональной войны Россия, по словам исследователей, располагает на западе и на юге. Здесь страна имеет наиболее густую сеть дорог, железнодорожных путей и судоходных рек. С точки зрения Москвы, наиболее опасными потенциальными противниками являются для нее страны НАТО. К этому подходит и то, что, по данным FOI, три четверти авиационных и морских баз, а также 60% сухопутных вооруженных сил российской армии сосредоточены к западу от Урала", - говорится в статье.

"Исследователи полагают, что до 2029 года российские вооруженные силы смогут последовательно развивать свою боевую мощь. (...) Армия продолжит попытки оказывать значительное влияние на международную безопасность. Хотя в связи со слабыми экономическими показателями расходы на оборону, вероятно, сократятся, в процентном соотношении они, однако, по-прежнему будут значительно превышать расходы Америки и Китая. Вместо организационных реформ внимание будет уделяться разработке новых боевых систем. Российская армия, вероятно, по-прежнему будет сфокусирована на Европе, даже если России придется разместить дополнительные войска на востоке, чтобы создать противовес становящейся все более сильной армии Китая".

Исследователи предполагают, что наряду с ожидаемым ростом боевой мощи Россия в ближайшие годы может оказывать еще большее влияние на своих противников "с помощью гибридных операций, таких как кибератаки, вмешательство в выборы и убийство противников Кремля", передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.