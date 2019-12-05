В НАТО на этот раз все жесткие и очевидные проблемы выложены на стол. Речь идет о важных проблемах мира после окончания холодной войны

"(...) В среду, 4 декабря, в Уотфорде (Великобритания), недалеко от Лондона, вокруг стола собрались двадцать девять человек, но все взгляды сосредоточились только на трех из них. Это тройка смутьянов, профессионалов раскола, плохих парней Организации Североатлантического договора (НАТО): американец Дональд Трамп, француз Эммануэль Макрон, турок Реджеп Тайип Эрдоган, то есть те, кто умеет порождать скандалы", - пишет обозреватель Le Monde Сильвия Кауфман.

"К тому же, там отсутствовали еще двое - не являясь частью семьи, они в то же время занимают все умы: это россиянин Владимир Путин и китаец Си Цзиньпин. В английском языке есть красивое выражение - "слоны в комнате" - те, о ком не хотелось бы говорить, но они слишком велики, чтобы их игнорировать", - рассуждает автор статьи.

"(...) Все старались, чтобы взрыва не произошло. Следовало избегать драмы и показывать, что вопреки тому, что сказал в 2017 году президент США, НАТО не "устаревшая организация", она не находится в состоянии "смерти мозга", как заявил в ноябре его французский коллега, и к тому же не страдает дисфункциональностью, что продемонстрировал президент Турции, введя свои войска в Сирию, не посоветовавшись со своими союзниками на месте", - комментирует Кауфман. .

"(...) Зато есть нечто, что умеет делать в этой организации каждый, по ироничному замечанию одного высокопоставленного французского дипломата накануне саммита, "это избегать проблем и искать хоть что-нибудь общее"; на этот раз чем-то общим стало стремление "не потерять турок и не раздражать Трампа".

"(...) Едва сдерживаемая резкость, сквозившая в долгом обмене мнениями между Трампом и Макроном перед прессой, после того, как первый счел "оскорбительными" и "очень, очень злобными" заявления второго о "смерти мозга" НАТО в интервью изданию TheEconomist, а также манера, в которой каждый из них публично признавал их разногласия, привели к следующему результату: на этот раз все жесткие и очевидные проблемы выложены на стол. Речь идет о важных проблемах мира после окончания холодной войны, мира, который беспрестанно раскалывается", - указывает журналистка.

"(...) Дональд Трамп объявил в Twitter о выводе американских войск из Сирии, тем самым внезапно покинув своих французских и британских союзников. Если его переизберут в 2020 году, то переживет ли его НАТО? Способен ли альянс пересмотреть свою стратегическую миссию? - задумывается Кауфман. - (...) Анкара купила у Москвы систему ПВО, несовместимую с техникой НАТО. В Сирии Турция устроила военное вмешательство, противоречащее интересам своих союзников по НАТО".

"(...) Кремль во вторник заявил, что готов сотрудничать с НАТО. Но с 2014 года Россия возобновила политику военного вмешательства в дела других государств, осуществляя двойную агрессию - сначала на Украине, а затем отправив свои войска в Сирию, - отмечается в статье. - Она также проявляет активность в Африке, в Ливии. Что касается российско-американской системы управления ядерными силами времен холодной войны, то она отжила свое. "Необходимо заполнить вакуум безопасности", - утверждает Елисейский дворец, выступая за диалог с Москвой "без малейшей наивности". Но какой ценой?"

"(...) Однако большинство лидеров Старого Света - особенно немцы и те, чья страна граничит с Россией - отказываются хоронить свои иллюзии по поводу американцев и хотят, чтобы НАТО усилило свое присутствие у них дома, они продолжают верить в то, что после ухода Трампа все исправится и настороженно относятся к французским устремлениям", - указывает Кауфман.

"Макрон воздерживался от привлечения Берлина к своей инициативе сближения с Москвой, однако по этому поводу разыгралось воображение у части стран Центральной Европы: польский министр иностранных дел Яцек Чапутович 25 ноября в Берлине публично выразил свои подозрения в том, что Франция является "троянским конем России". Европа должна "взять свою судьбу в собственные руки", - сказала канцлер Ангела Меркель в конце 2016 года: но как это сделать?" - задается вопросом Сильвия Кауфман.