НАТО обязуется задуматься о своей конечной цели, Макрон доволен

"(...) То, что Дональд Трамп уехал таким же недовольным, как приехал, неудивительно. Во вторник, в первый день саммита НАТО в Лондоне, американский президент счел высказывания Эммануэля Макрона "очень, очень злобными", из-за того, что у него хватило смелости упомянуть о "смерти мозга" альянса и о размытости его целей. В среду Трамп счел, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо "двуличный" и решил укоротить свое пребывание в роскошном отеле, расположенном на поле для гольфа, где проходил саммит в Уотфорде, на северо-западе Лондона. Он отменил свою последнюю пресс-конференцию и улетел обратно на своем вертолете", - пишет корреспондент Libération в Лондоне Соня Делесаль-Столпер.

"Американский президент обиделся после массовой трансляции в социальных сетях и во всех американских СМИ видеоролика, демонстрирующего небольшую группу, беседовавшую накануне вечером в залах Букингемского дворца. Там можно четко разглядеть Джастина Трюдо, а также Эммануэля Макрона, Бориса Джонсона и принцессу Анну, дочь королевы Елизаветы II. Содержание разговора неясно, но предполагается, что канадский премьер-министр пошутил по поводу привычки Дональда Трампа бездумно удлинять свои пресс-конференции до такой степени, что он задерживает своих коллег, вынуждая их опаздывать на встречи", - передает автор статьи.

"Эта забавная история указывает на то, что саммит НАТО вышел далеко за рамки обычного мрачноватого празднования 70-летия его создания. Французская делегация не скрывала своего удовлетворения после публикации окончательного коммюнике, утвержденного 29 главами государств и правительств государств-членов, - сообщает Libération. - Одержавший верх Эммануэль Макрон поприветствовал настоящее "начало размышлений" о стратегии НАТО, в то время как "обязательства эпохи холодной войны уже отжили свое", - сказал он в ходе своей пресс-конференции по итогам саммита".

"Наряду с напоминанием о том, что "агрессивные действия России представляют угрозу для евроатлантической безопасности", Североатлантический альянс также включил туда понятие "терроризм во всех его формах и проявлениях", который "остается постоянной угрозой для всех нас", - отмечается в статье.

"(...) Когда образуется лед, необходимы ледоколы, они вызывают некоторый шум, зато прокладывают путь", - сказал он, ссылаясь на свое интервью в The Economist , опубликованное перед саммитом, которое подняло большой шум. За кулисами саммита и в нескольких делегациях вполголоса признали, что это несколько крепкое высказывание произвело эффект, показав, что имеет смысл начать дискуссию. Президент Франции также попытался возобновить диалог со странами Восточной Европы, особенно обиженными его стремлением возобновить диалог с Москвой", - комментирует корреспондент.

"(...) В отличие от не слишком блиставшего на саммите Дональда Трампа, видимо, из-за его озабоченности затеянной против него процедурой импичмента, от британского премьер-министра Бориса Джонсона, полностью захваченного выборами, ожидаемыми ровно через неделю, 12 декабря, и от канцлера Германии Ангелы Меркель, у которой приближается конец карьеры, Эммануэль Макрон не был стеснен в действиях и поступках. Североатлантический альянс взял на себя обязательство пересмотреть смысл своего существования, союзники, раздраженные его безудержно агрессивными словами, проглотили свою обиду, по крайней мере, временно. Для него это успех", - резюмирует автор публикации.