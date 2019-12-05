Сексуальность сорокалетних героинь больше не пугает телевидение

"Женщины старше 40 лет громко возвращаются в американские сериалы. Это период жизни, когда возрождается их либидо", - пишет журналистка Нора Буаззони на страницах Slate.fr.

"(...) По данным сайта Women and Hollywood, в сезоне 2012-2013 годов 40-летние женщины представляли только 14% женских персонажей (по сравнению с 22% мужских)", - говорится в статье.

"За семь лет ничего не изменилось. Большинству персонажей женского пола в американских сериалах примерно 20-30 лет (от 56% до 60% в зависимости от года), тогда как персонажам мужского пола чаще всего от 30 до 40 лет (от 55% до 59%). Шестидесятилетних персонажей совсем немного: 7% мужчин и 2% женщин в 2017-2018 годах", - отмечает издание.

"Тем не менее, в последние годы истории женщин среднего возраста - термин, который охватывает женщин от 40 до 60 лет и не имеет эквивалента на французском языке, за исключением уничижительного и очень неточного выражения "зрелые женщины"- наконец-то вышли из тени", - говорится в статье.

"(...) Данная возрастная группа вызывает интерес у шоураннеров, потому что она представляет собой "период больших перемен как в физическом, так и в психологическом плане, - поясняет психиатр и психотерапевт Франсуаза Милле-Бартоли, автор книги "Кризис середины жизни" (издательство Odile Jacob, 2006). - Физически тело начинает меняться: первые признаки старения, меньшая устойчивость к усталости... Менопауза также является стадией, которая сопровождается физическими симптомами и может быть пережита с психологическими трудностями, поскольку представляет собой конец материнства".

"Героини этих сериалов находятся в парах или в разводе, чаще всего являются матерями, они гетеросексуальные, цисгендерные, белые, стройные и привилегированные, - говорится в публикации. - Побуждаемые разводом, невыносимой рутиной или другим спусковым крючком, они пытаются заново изобрести себя или справиться с новой ситуацией. Все это часто приводит к совершенно новому подходу к сексу, когда такие женщины пытаются укротить свое влечение, исследовать свою сексуальность или повторно подключиться к своему либидо. В этом возрасте "женщины часто лучше знают свое тело, некоторые раскрывают его, чаще всего вне супружеской рутины, во время новых встреч", - анализирует Франсуаза Милле-Бартоли.

"(...) Социолог Матье Арбогаст отмечает, что "конец детородного периода больше не представляется как конец секса, а как начало повышенного удовольствия, освобожденного от ограничений фертильности".

Франсуаза Милле-Бартоли говорит примерно то же самое: "Женщины в этот период в сексе больше расслабляются, поскольку они уже более свободны от роли матери, а также от ограничений контрацепции. Наконец, это время, когда можно обрести или вернуть время для себя самой, и когда некоторые женщины больше позволяют себе отдаваться удовольствию после того, как раньше они больше следовали своему чувству долга".

"(...) В своей новой книге "Есть ли еще секс в городе?" 61-летняя Кэндес Бушнелл (создатель сериала "Секс в большом городе") рассказывает историю женщины, которая разводится в свои 50 лет или около того. (...)

"Поняв, что мужчины ее возраста предпочитают молодых девушек, и обнаружив на Tinder существование неопытных юнцов и молодых мужчин, которых привлекают взрослые женщины, Кэндис Бушнелл ограничивает значение сложившейся ситуации: "Начиная с определенного возраста, когда мы с кем-то встречаемся, то это уже не для того, чтобы устроить свою жизнь. У нас уже есть жизнь - дети, бывшие, родители, работа. Если мы ищем отношения, то для того, чтобы улучшить свою жизнь".