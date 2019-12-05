Германия высылает сотрудников российского посольства

"Россия подозревается в заказе убийства гражданина Грузии в Берлине. Германия выдворила двух сотрудников российского посольства - по информации издания Der Spiegel, они являются агентами спецслужбы ГРУ".

"По словам генерального прокурора, имеются "достаточные фактические основания" полагать, что это убийство заказали "государственные органы" России или входящей в состав России республики Чечни", - передает издание. Из-за "особой важности" преступления им занялась генеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ, поручившая дальнейшее расследование Федеральному уголовному ведомству.

"Высшее правоохранительное ведомство фактически подозревает Россию в государственном терроризме на территории Германии", - подчеркивают авторы публикации.

"В ответ на новые сведения федеральное правительство немедленно выслало из страны двух сотрудников российской спецслужбы. По информации Der Spiegel, утром в среду в министерство иностранных дел в Берлине был официально вызван посол России Сергей Нечаев. Ему была передана соответствующая вербальная нота".

Оба сотрудника спецслужбы, объявленные персонами нон грата, "до сегодняшнего дня были официально аккредитованы в качестве дипломатов при посольстве. В действительности, по данным Der Spiegel, они работали на российскую военную разведку ГРУ. Органы безопасности заранее предоставили федеральному правительству список возможных кандидатов на высылку из страны. В итоге министерством иностранных дел были выбраны два сотрудника ГРУ", говорится в статье.

"В качестве обоснования штрафной меры министерство иностранных дел назвало отсутствие сотрудничества со стороны России в расследовании убийства. К тому же на данный момент имеются веские доказательства того, что за преступлением стоит российское государство. В вербальной ноте Россию настойчиво призывают к сотрудничеству с генеральной прокуратурой Германии в целях выяснения обстоятельств дела".

"Как выяснили эксперты Управления уголовной полиции Берлина, подозреваемого в убийстве россиянина с "высокой вероятностью" зовут Вадим Красиков. (...)Предположительно настоящую личность мужчины немецкие следователи установили благодаря тому, что пять лет назад он был объявлен Россией в международный розыск, который позднее был прекращен. Тогда Красикова подозревали в убийстве российского бизнесмена в июне 2013 года. (...) Вскоре после прекращения Россией международного розыска в 2015 году было впервые выпущено удостоверение личности на фиктивные данные "Вадима Соколова". Под этим именем предполагаемый убийца из Малого Тиргартена отправился летом в Европу. Следователи расценили это как серьезное свидетельство того, что к преступлению, вероятно, причастно российское государство (...)", - напоминает издание.

"Основания полагать, что преступление было совершено по поручению негосударственного лица, пока отсутствуют", - сообщил генеральный прокурор".