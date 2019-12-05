Как российский депутат стал директором фирмы по IT-безопасности в Германии

"Роберт Шлегель занимал должность пресс-секретаря путинского молодежного движения "Наши", которое бахвалилось кибератаками на сайты других государств. Будучи российским депутатом, он выступал за цензуру в сети. Сегодня Шлегель имеет немецкое гражданство и занимает в Мюнхене высокую должность в компании Acronis, специализирующейся на IT-безопасности", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Когда в апреле 2017 года внезапно оказались недоступными сайты эстонского парламента и президента, в Вашингтоне или Берлине едва ли кто-то представлял себе, как может выглядеть атака российских хакеров на государство, - повествуют журналисты Юлиан Ханс и Квентин Лихтблау. - От атак, продолжавшихся несколько недель, также пострадали банки и СМИ прибалтийского государства".

"Атакам предшествовал спор о переносе памятника советским воинам в столице Таллине. Большинство эстонцев считают советскую армию оккупантом, русскоговорящее меньшинство хочет по-прежнему чествовать ее как освободителя - и поэтому устроило беспорядки. Во время протестов погиб один человек, десятки были ранены, сотни людей арестованы. (...) Спустя два года ответственность за кибератаки взял на себя один из функционеров подконтрольной Кремлю молодежной организации "Наши". "Мы преподали эстонским властям урок", - заявил он".

Хотя движение "Наши" более не активно, на YouTube все еще можно найти фильм, опубликованный агитподразделением организации после беспорядков в Эстонии. События в Эстонии, говорится в нем, показали настоящее лицо государств, которых Россия считала своими друзьями. "Голос, который говорит о мнимых планах Запада по уничтожению России и представляющий беспорядки в Таллине героическим поступком, принадлежит человеку, которого тогда и в России знали лишь немногие: Роберту Шлегелю. Тогдашний пресс-секретарь движения "Наши" впоследствии сделал стремительную карьеру депутата в российском парламенте. В этой должности он выступал за уголовное преследование независимых СМИ и блогеров в России. Одновременно Шлегель устанавливал контакты с немецкими политиками - сначала с партией ХДС, позднее с АдГ", - говорится в статье.

После того, как в октябре 2016 года Шлегель ушел из Госдумы, он более не появляется на телевидении, а все сообщения в его Twitter-аккаунте с 70 тыс. подписчиков удалены. Там некогда ярый патриот и борец против мнимой двойной морали Запада представляет себя "экс-политиком", "толерантным человеком" и "космополитом", отмечают авторы статьи.

"По информации Süddeutsche Zeitung, весной этого года Шлегель получил немецкое гражданство. С тех пор он занимает должность "директора стратегических проектов и операций" в германском подразделении международной компании Acronis в Мюнхене".

"То, что немало российских политиков или сотрудников государственных СМИ призывают на родине давать отпор испорченному и лживому Западу и одновременно отправляют детей в закрытые учебные заведения в Великобритании, является скорее правилом, чем исключением. Но то, что высокую должность в компании по разработке программного обеспечения занял в Германии человек, который еще несколько лет назад представлял организацию, осуществлявшую кибератаки на правительства и при этом, вероятно, вряд ли обходившуюся без помощи российских спецслужб, - исключительная ситуация", - подчеркивает издание.

Программному обеспечению и услугам Acronis в сфере безопасности доверяют тысячи компаний по всему миру. Учредил фирму уроженец России Сергей Белоусов. "По информации Süddeutsche Zeitung, из примерно 1,5 тыс. сотрудников Acronis более 500 работают в России - в основном разработчики ПО. В Acronis не прокомментировали эти цифры. Значительная часть клиентов компании находится в США", - отмечается в публикации.

"Как показал опыт прошлых лет с московскими хакерами, связь с Россией, особенно с политикой, может быть щекотливой. В 2015 году после хакерского скандала министерство внутренней безопасности США запретило использовать продукты российской компании "Лаборатория Касперского" на компьютерах государственных учреждений", - напоминают авторы статьи.

"По информации, имеющейся в распоряжении Süddeutsche Zeitung, Белоусов сам организовал перевод Шлегеля в Мюнхен. (...) Ранее Шлегель работал на компанию в Москве".

"Он "разочаровался в политике", его взгляды "сильно изменились", теперь он "абсолютно обычный человек с незаурядным жизненным опытом", - написал Шлегель в электронном письме в ответ на расследование издания.

"Возможно, я был наивным и глупым. Но я не делал ничего противозаконного", - прокомментировал он агитационный фильм о беспорядках в Таллине.

"Он якобы не знал о кибератаках, которыми в свое время бахвалился лидер "Наших". Также он якобы никак не связан с организациями троллей, публиковавших пророссийские и антизападные комментарии (...) При этом в 2014 году российская хакерская группировка опубликовала электронные письма из почтового ящика Шлегеля, в которых он хвалит одного из сотрудников за подобные планы", - указывает издание.

"Незадолго до того, как в 2016 году Шлегель покинул Госдуму, он встречался в Берлине с Маркусом Фронмайером, который тогда занимал должность председателя молодежной организации АдГ, находившейся под наблюдением Федерального ведомства по охране конституции. (...) В стратегическом документе, который, согласно расследованию Der Spiegel, ZDF и BBC, был в обращении в Кремле перед выборами в бундестаг в 2017 году, говорилось, что Фронмайер, став депутатом бундестага, будет находиться под "абсолютным контролем" Москвы".

"Компания Acronis незамедлительно отреагировала в пятницу на расследование Süddeutsche Zeitung и временно отстранила Шлегеля от работы. "Мы приняли решение, поручить фирме Freeh, Sporkin & Sullivan LLP в Вашингтоне провести внутреннее расследование", - сообщил представитель компании. Результаты этого расследования будут, по его словам, представлены наблюдательному совету компании. После будет принято решение о том, продолжит ли Роберт Шлегель свою работу", - передает Süddeutsche Zeitung.