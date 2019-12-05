Чего захочет Путин? Три сценария после убийства в Тиргартене

"После предположительно заказного убийства гражданина Грузии в Берлине правительство Германии выдворило двух дипломатов. Россия угрожает ответными мерами. Обострится ли ситуация?", - задается вопросом немецкое издание Die Welt. Журналист издания Павел Локшин представил три сценария развития российско-германских отношений.

Сценарий первый: Россия пойдет навстречу.

"На протяжении нескольких месяцев российский президент Владимир Путин, несмотря на периодические выпады, пытается улучшить отношения с Евросоюзом. Прошлый год был для России достаточно тревожным, - пишет Локшин, напоминая о покушении на бывшего российского агента Сергея Скрипаля и последовавшем дипломатическом кризисе, а также о военном конфликте между Россией и Украиной в Керченском проливе. - В сравнении с ним 2019 год был поразительно спокойным. Путин захочет сохранить эту новую динамику, чтобы не отпугнуть Германию как важнейшего партнера России в Европе. К тому же президент Франции Эммануэль Макрон взял курс на сближение с Москвой. (...) В деле об убийстве в Тиргартене Кремль найдет козлов отпущения, и их выдадут Германии".

"Так могли бы выглядеть следующие дни и недели, если бы в Кремле сидел миролюбивый двойник кэгэбэшника Путина. Возможности настоящего российского президента ограничены - его собственным политическим стилем и системой правления. (...) Если Россия без колебаний согласится на сотрудничество с Германией, это навредит и без того подпорченной репутации Путина в стране, как в глазах простых граждан, так и его аппарата безопасности. (...) Поэтому в действительности у этого сценария нет шансов. Его вероятность мала", - указывает издание.

Сценарий второй: взаимная эскалация.

"В России возрастет разочарование немцами, которые ставят на карту устоявшиеся российско-германские отношения из-за пустяка. Мятежные чеченцы и враги подопечного Путина Рамзана Кадырова уже погибали по всему миру, например, в Австрии или ОАЭ. Но это никогда не приводило к негативным последствиям, так зачем сейчас поднимать вокруг этого шумиху?".

"Кремль начнет закручивать спираль эскалации. В качестве ответа на высылку двух российских дипломатов собирать чемоданы придется двум сотрудникам немецкого посольства в Москве. Кремль поспешно откажется от участия в саммите по Украине, который пройдет в понедельник в Париже. Одновременно в Госдуме (...) снова зазвучат требования принять меры против немецких СМИ и учреждений культуры из-за их мнимого влияния на российскую политику. (...) В Европе опустеют российские посольства, и будет практически невозможно получить визу в Россию. Москва, в свою очередь, отреагирует новыми высылками, немецкий консульский отдел в Москве больше не сможет рассматривать заявления о выдаче виз".

"То, что звучит как крах российско-германских отношений, в действительности не намного вероятнее первого сценария. Ведь ни Германия, ни Россия не заинтересованы в настоящей эскалации. Вероятность данного сценария мала", - полагает Локшин.

Сценарий третий: эскалация, не являющаяся таковой

"Все будет проходить по привычному образцу: российское правительство сначала многообещающе пригрозит ответными мерами. В итоге Кремль вышлет двух немецких дипломатов и на этом остановится. За несколько дней до встречи в "нормандском формате" Путин не захочет доводить до точки кипения настроение между двумя странами. Ведь он надеется на нормализацию отношений с европейцами и отмену санкций в случае, если переговоры по Восточной Украине продвинутся вперед. (...) Также и немцы в среднесрочной перспективе откажутся от дальнейших шагов. В отличие от покушения на бывшего российского агента Скрипаля дело об убитом чеченце имеет недостаточный вес для того, чтобы захлопывать окно возможностей в украинском вопросе. Ведь в конце концов на территории Германии не применяли химическое оружие. А президент Франции Эммануэль Макрон, кажется, нацелен на мировую сделку с Россией - ведомство канцлера наверняка не захочет уступать ему дорогу. На это, кажется, надеется и российская сторона. (...) Вероятность такого сценария высока", - констатирует Die Welt.