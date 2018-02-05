Адвокат разоблачителя: борьба с допингом в спорте - это иллюзия

Джим Уолден, адвокат Григория Родченкова, дал интервью для спортивного подкаста The Ticket, выдержки из которого публикует ABC News. Журналистка Трейси Холмс напоминает: на прошлой неделе Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, оспоривших решение МОК об их пожизненной дисквалификации.

Уолден сказал: "Если только мы не собираемся отменить антидопинговые правила и просто разрешить всем принимать допинг, у WADA нет инструментов и ресурсов, необходимых ему, чтобы опережать обманщиков, у него вообще нет никакой власти". Всемирное антидопинговое агентство "всегда будет в рабстве у капризов и метаний МОК, и будет давление", отметил адвокат. "По-моему, они сделали все, что могут, но WADA следует быть полностью независимым от МОК, WADA следует иметь инструменты, которые ему необходимы, чтобы по-настоящему оказывать эффект сдерживания на обманщиков. Если этого не будет, то антидопинг - полная иллюзия", - считает он.

"Уолден сказал, что показания его клиента подтверждены так досконально, что "эти спортсмены виновны не при отсутствии обоснованного сомнения - они виновны с математически точной определенностью", - говорится в публикации. "Были еще четыре разоблачителя, которых опросил профессор Макларен; была целая база данных с секретными неблагоприятными аналитическими выводами, которую прислал в WADA один разоблачитель, действовавший по отдельности, - сказал адвокат. - Почему эти доказательства не были представлены коллегии, я не знаю. Проблема в том, что это глава МОК решил согласиться на это ускоренное обжалование... так что процесс был поспешным. У них не было времени дождаться, пока WADA проанализирует секретные лабораторные данные, вновь полученные ими всего за пару месяцев до обжалования. МОК оказал очень плохую услугу своим собственным юристам".

Издание сообщает: "По словам его адвоката, Родченков полагает, что критерии доказательств, примененные CAS при рассмотрении апелляций российских спортсменов, поощрят другие страны к организации институциональных программ допинга".