Гибкий цинизм Москвы

Эскалация противостояния между Грецией и Македонией по поводу государственного названия последней радует лишь Кремль, уверен корреспондент немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнгард Везер.

Это противостояние, замечает автор статьи, "может иметь последствия для стабильности на территории всей Юго-Восточной Европы. Поскольку Афины не хотят допустить того, чтобы соседняя страна носила название исторического района на территории Греции, они в течение нескольких последних лет блокируют сближение своего северного соседа как с ЕС, так и с НАТО", - говорится в статье.

Благодаря недавним демократическим преобразованиям в Македонии переговоры по государственному названию пришли в движение, однако "они снова оказываются под угрозой из-за того, что Афины упрямятся, в том числе, из-за националистически настроенных участников демонстраций".

Это не может не радовать "Кремль, который хочет предотвратить вступление Македонии в НАТО. Москва снова демонстрирует гибкий цинизм в этом вопросе. До сих пор она симпатизировала македонским националистам, теперь глава МИД страны Сергей Лавров призывает греков не соглашаться на компромисс", говорится в заключение материала.