5 февраля 2018 г. Шон Ингл | The Guardian Россия попадет на Олимпиаду через черный ход "Сюжет, достойный Михаила Булгакова или еще кого-то из великих советских сочинителей", - замечает обозреватель The Guardian Шон Ингл. "Два месяца назад Россию не допустили на зимнюю Олимпиаду. Но в ближайшую пятницу примерно 170 спортсменов в красной российской форме выйдут, маршируя, на Олимпийский стадион в Пхенчхане, среагируют на аплодисменты публики на церемонии открытия и услышат голос ведущего: "Леди и джентльмены, представляю вам олимпийских спортсменов из России!" - говорится в статье. "Те, кто увидит это случайно, задумчиво почешут в затылке. Но значительная часть представителей международного спортивного сообщества будет рвать на себе волосы. Как-никак, признано, что Россия совершила спортивное жульничество века, манипулируя допинг-пробами более тысячи спортсменов из 30 видов спорта с 2010 по 2015 год и испортила репутацию зимних Игр в Сочи 2014 года, но в качестве наказания ее, так сказать, просто "поставили в угол", - говорится в статье. "Олимпийская хартия возвеличивает принципы дружбы, солидарности и честной игры. Но в Пхенчхане за вымученными улыбками наверняка будет таиться такая же холодная, как прогнозируемые 15-градусные морозы, атмосфера, особенно когда кто-то из россиян завоюет медаль", - пишет Ингл. Саймон Глив (компания Gracenote) прогнозирует, что ОСР получат 8-10 медалей. "Григорий (Родченков, экс-глава московской антидопинговой лаборатории. - Прим. ред.) знает: пока русские верят, что могут делать это безнаказанно, они продолжат прием допинга. Потому что, особенно в этом Кремле, есть осязаемое стремление получать медали любой ценой", - сказал в интервью The Guardian Джим Уолден, адвокат Родченкова. "Может ли эта команда ОСР, состоящая по большей части из россиян, которые не замараны происходившим в Сочи, быть "чистой" по-настоящему?" - вопрошает издание. "Григорий признает, что некоторые россияне не стали бы принимать допинг, - говорит Уолден. - Также хорошо, что есть поколение новых спортсменов, но он полагает, что если они взращены в той же коррумпированной системе, то недолго останутся чистыми". Родченков и другие осуждают главу МОК Ричарда Баха за недостаточно суровое, по их мнению, отношение к России. Одни объясняют это дружбой Баха с Владимиром Путиным, другие предполагают, что МОК нужны российские спортсмены в Пхенчхане, поскольку Россия - одна из немногих стран, где зимние виды спорта высоко котируются, говорится в статье. Источник: The Guardian