Экономика экспериментов над животными

Эксперименты над животными, проводимые автоконцернами, бросают свет на отрасль, которая предпочитает осуществлять свою деятельность скрыто, передает немецкое издание Handelsblatt.

"Никакой вывески, вместо этого много видеокамер и несколько контрольных пунктов", - так выглядит лаборатория Lovelace Labor в городе Альбукерке на юге США. "Это самый опасный район города", - шутит Джейк Макдональд, главный исследователь лаборатории.

Лаборатории Института респираторных исследований Лавлейса (Lovelace Respiratory Research Institute, LRRI) являются центром экспериментов над животным. В секретных исследованиях для американской армии различные вещества тестируются на крысах, собаках и обезьянах. Лаборатории именно этого института немецкие автоконцерны поручили провести исследование влияния выхлопных газов на обезьян, вызвавшее ужас по всему миру, передает издание.

Министерство сельского хозяйства США за последние годы налагало несколько штрафов на компанию из-за жестокого обращения с животными. Здесь рассверливают головы собакам, чтобы ввести вирус прямо в мозг. Кошек держат в полностью забитых помещениях, говорится в статье.

"Исследования, которые поручила сделать немецкая автоиндустрия, привели в ужас даже тех ученых, которые принципиально не выступают против экспериментов над животными. Якобы исследования влияния выхлопных газов служили не медицинскому или экологическому прогрессу. Для Volkswagen речь шла исключительно о маркетинге такого якобы чистого дизельного двигателя", - отмечают авторы публикации.

"Вокруг экспериментов образовалась сфера с миллиардными суммами - тяжело распознаваемая сеть заказчиков, частных и общественных лабораторий, селекционеров и поставщиков животных для опытов", - утверждают журналисты издания.

Количество ежегодно проводимых в мире экспериментов над животными составляет почти 100 млн. При этом большое количество опытов объясняется требованиями законодательства. Регулирующие ведомства требуют от химических компаний проведения этих экспериментов для проверки воздействия токсичных веществ, говорится в статье.

"Однако если рассмотреть сферу опытов над животными ближе, можно встретить и ненужные эксперименты в целях маркетинга или исследования продуктов, не имеющих ясной пользы", - отмечают журналисты.

"Эксперименты над животными являются обязательными с научной точки зрения, и их требует законодательство", - говорит Фридтьов Траулсен, руководитель по развитию компании Boehringer, второго по величине фармацевтического концерна в Германии.

Boehringer и другие фармацевтические компании используют тысячи животных в своих опытах: в одной только компании Roche, являющейся мировым лидером в исследованиях, каждый год в экспериментах используется 300 тыс. животных.

Сегодня большей частью речь идет об использовании в исследованиях генетически модифицированных мышей и крыс, на примере которых можно максимально точно имитировать человеческие заболевания, "встроив" животным определенный ген или, наоборот, "выключив" его. Также, во многих случаях, животным прививают человеческие опухолевые клетки, говорится в статье.

Самые крупные поставщики животных для экспериментов находятся в США, "ученые практически могут выбирать и заказывать животных для экспериментов, как в каталоге", отмечают авторы публикации.

Насколько в действительности полезны проводимые эксперименты для разработки лекарств, является спорным вопросом. Так, по мнению организаций по защите животных, таких как Peta или Ärzte gegen Tierversuche ("Врачи против опытов над животными"), сложные болезни и способы лечения людей невозможно воспроизвести на примере животных.

За высокое количество проводимых экспериментов несет ответственность и потребность общества в безопасности. Так, проведение опытов над животными предписывается национальными регулирующими органами и стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). В Германии медикаменты должны сначала исследоваться как минимум на двух видах животных, прежде чем они будут протестированы на людях, сообщается в статье.

Например, проверке перед продажей подвергается каждая партия ботокса - средства, с помощью которого тщеславные люди разглаживают морщины на своем лице. Швейцарский концерн Nestlé, являющийся одним из крупнейших поставщиков ботокса, попал в 2017 году в поле зрения защитников животных, так как одна из его дочерних компаний использовала в своих опытах миллионы мышей.

Частные компании, предлагающие услуги по проведению опытов над животными, тяжело поддаются проверке, они избегают общественности, в том числе, из-за того, что боятся атак защитников животных, отмечается в публикации. Так, в Германии известны только две подобные лаборатории: LPT Laboratory в Гамбурге и компания Covance в Мюнхене и Мюнстере. По оценке организации "Врачи против экспериментов над животными", в лаборатории в Мюнстере ежегодно умерщвляется до 2 тыс. обезьян, при этом большей частью жертвами экспериментов становятся беременные обезьяны, которым вводят медикаменты и химикаты, передает издание.

"В международном сравнении положения, регулирующие опыты над животными, являются в Германии и в Европе относительно строгими. Не так, как в Китае или Сингапуре: оба государства стали в последние годы любимым местоположением лабораторий, получающих заказы на проведение экспериментов. Открытой дискуссии о защите животных там нет - об опытах над животными и подавно", - пишут журналисты. В Китае количество ежегодно проводимых опытов над животными составляет 16 млн - и страна, таким образом, занимает по этому показателю второе место в мире.

Однако большинство экспериментов над животными проводится в США, что связано с тем, что там особенно сильно развиты медицинские исследования. По оценкам, количество проводимых экспериментов составляет здесь 20-25 млн в год.

Проведение опытов в LRRI стоило немецкой автопромышленности 718 тыс. долларов. Как заявил в разговоре с Handelsblatt руководитель лаборатории Роберт Рубин, для института имеет большое значение гуманное и этическое обращение с животными. Однако на обезьянах в лаборатории исследовались и смертельные вирусы, и бактерии, например, вирус Эбола. К тому же важным заказчиком LRRI является министерство обороны США, сообщается в статье.

"Опыты над животными для нужд армии имеют долгую и бесславную традицию, которая достигла своего апогея в разгар холодной войны. Армия США в начале 80-х годов исследовала на обезьянах воздействие нейтронных бомб. В Советском Союзе заражали животных сибирской язвой, чтобы протестировать ее действие в качестве биологического оружия", - сообщается в публикации.

Тем не менее, одна отрасль промышленности показывает, как целенаправленный поиск альтернатив может сделать опыты над животными излишними. ЕС постепенно ограничивал проведение опытов над животными в сфере косметики, и в 2013 году они были полностью запрещены. Запрет заставил ученых найти альтернативные методы исследований. Так, производитель Nivea - компания Beiersdorf - разработал новый способ проверки аллергенности различных веществ, при котором используются искусственно созданные кожа и клеточные культуры. Правда, подобные методы признаются не во всех странах. В США и Японии опыты над животными в сфере косметики по-прежнему возможны, если вообще не предписаны, говорится в статье.

"Альтернативным методам исследований тяжело пробиться на рынке", - говорит Аксель Радлах Приз, декан берлинской университетской клиники "Шарите". - Это связано также с поддержкой исследований. В инстанциях сидит много ученых из поколения, для которого опыты над животными являются естественными и которые требуют их проведения".

Надежды возлагаются на современные технологии. Исследователи делают ставки на клеточные культуры, искусственно выращенные органы или компьютерные модели, с помощью которых можно будет предсказывать токсичное воздействие различных веществ. Однако в законодательно предписанных исследованиях новых лекарств новые технологии приживаются тяжело. Регулирующие органы по всему миру требуют все больше экспериментов над животными, подытоживают журналисты.