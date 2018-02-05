Лотереи, колбаса и манипуляции: Владимир Путин и его команда ищут способы бороться с его единственным противником на выборах - низкой явкой

"Меньше чем через два месяца Россия проголосует и перевыберет Владимира Путина. В бюллетень могут попасть целых восемь имен, но иметь значение будет только один квадратик - путинский", - утверждает Оливер Кэрролл в британской газете Independent.

Журналист отмечает, что грядущие выборы немногим отличаются от выборов 2012 года, которые тоже были "референдумом доверия президенту Путину". Однако шесть лет назад возникло протестное движение, тогда как сейчас у Путина только один противник - апатия избирателей, говорится в статье.

"Очевидно, Кремль хочет, чтобы явка составила не менее 70% - именно столько избирателей приняло участие в первых для Путина выборах", - уверен журналист. А поданных за Путина голосов должно быть больше 64% - показателя, полученного в 2012 году при явке 65%.

"Кремль отрицает, что установлена цель 70/70 (соответствующая явке и конечному проценту голосов, поданных за Путина), хотя это почти подтвердил губернатор Алтайского края Александр Карлин, выступление которого тайно записали во время совещания", - указывает журналист. "Председатель избирательной комиссии может сказать, что цифры 70/70 не существует, но это можно игнорировать, - сказал Карлин, согласно этой записи. - Никто для нас не отменил эти пороги, это факт... Никаких оправданий: в вашем распоряжении есть все инструменты".

Кэрролл передает, что большинство аналитиков, опрошенных газетой, сказали, что явка в 70% маловероятна, так как на парламентских выборах в прошлом году проголосовало менее половины избирателей. "Хотя в президентских выборах всегда участвует больше людей, у скачков такого порядка прецедентов не было", - поясняет журналист.

"Даже для 60-процентной явки понадобилось бы несколько искусственных вмешательств, по словам Григория Мельконьянца, сопредседателя наблюдающей за выборами организации "Голос", - говорится в статье. - С этой целью Кремль уже начал разбираться с техническими деталями. День голосования перенесли на 18 марта, чтобы он совпал с годовщиной аннексии Крыма. Агитация началась сразу после объявления даты выборов 18 декабря - на несколько недель раньше обычного. Также в день выборов вероятны местные референдумы, на которых избирателей попросят рассмотреть грядущие инфраструктурные проекты".

"В сам день голосования избирателям, вероятно, предложат всякого рода скидки, лотереи, забавы и продажу колбасы по сниженной цене. Такие заигрывания, традиционные для российских избирательных кампаний, могут добавить к явке от 5% до 10%", - утверждает Кэрролл.

Журналист передает, что, по мнению преподавателя сравнительной политологии в Европейском университете Санкт-Петербурга Григория Голосова, для более существенного повышения явки понадобится прямое вмешательство - давление на бюджетников. Голосов полагает также, что возможны случаи подлога бюллетеней.