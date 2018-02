5 февраля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня МОК парализован допинговой проблемой Всемирное антидопинговое агентство (WADA) впервые работало на Играх в Солт-Лейк-Сити 2002 года. "К сожалению, - пишет The Times, - члены МОК во главе с Жаком Рогге не оценили природу допинговой проблемы и не поняли, как она подрывает все, во что верил барон де Кубертен". The Sunday Times и немецкая телерадиокомпания ARD на основе утечки секретной базы данных расследовали "вал мошенничества с допингом в лыжном спорте". "Снег был сверкающе-белым, но гонка - грязной. В ходе лыжного забега на 50 км трое россиян оторвались от остальных участников, претендуя на все три олимпийские медали. На взгляд зрителей, это был спортивный подвиг. Но все было не так, как казалось", - описывают журналисты The Times олимпийскую гонку в Сочи в 2014 году. Данные анализов крови, хранящиеся в швейцарских представительствах Международной федерации лыжного спорта (FIS), проливают новый свет на участников состязания. Утечка данных, изученных The Sunday Times и немецкой телерадиокомпанией ARD, показывает, что не менее 13 вышедших на старт спортсменов из разных стран ранее сдали анализы крови, показывающие, что они могли прибегать к допингу, но никто из лыжников не был наказан, сообщает издание. "Два ведущих мировых эксперта проанализировали данные и обнаружили, что с 2001 года приблизительно одна медаль из трех, включая 91 золотую, были завоеваны на Олимпийских играх и чемпионатах мира спортсменами, чьи анализы (...) подозрительны", - говорится в статье. На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию 39 российских участников зимней Олимпиады, напоминает издание. Среди них был победитель гонки на 50 км в Сочи Александр Легков, чье имя фигурировало в списке российских спортсменов, которым, как утверждается, в рамках государственной программы допинга давали мощную смесь препаратов, пишет The Times. Издание уточняет, что базу данных передал осведомитель, обеспокоенный тем, что Игры в Южной Корее могут быть также скомпрометированы мошенничеством. В совокупности более 290 лыжников, внесенных в базу данных, продемонстрировали ненормальные показатели. Аномальным считается любой показатель, который может быть естественным менее чем в одном случае из ста. "Многие спортсмены зашли далеко за эту черту", - отмечает издание. По словам экспертов, такие цифры свидетельствуют: многие лыжники использовали запрещенные вещества, такие как эритропоэтин, или незаконное переливание собственной крови. "По количеству спортсменов с аномальными результатами анализов самым злостным нарушителем оказалась Россия (51 атлет), за ней следуют Германия (20), Франция (18), Австрия (16), Норвегия (16), Финляндия (15), Италия (12), Швеция (12), США (12), Швейцария (11) и Канада (10)", - пишет издание. Засекреченные данные, разоблачающие невероятный масштаб использования кровяного допинга лыжниками на зимних Олимпиадах, могут быть обнародованы за несколько дней до начала Игр 2018 года в Южной Корее, сообщает редакция журналистских расследований The Sunday Times Insight. "Сотни лыжников избежали отстранения, несмотря на рекордно аномальные результаты тестов (...). Иногда их кровь была опасно густой до такой степени, что лыжник должен был скорее находиться в больнице, чем на соревнованиях", - говорится в статье. The Sunday Times и немецкая вещательная компания ARD получили доступ к базе данных, содержащей более 10 тыс. результатов анализов крови примерно 2 тыс. звезд зимних видов спорта. Базу данных предал огласке разоблачитель, которого сильно беспокоит соблюдение правил на Играх, сообщает издание. "Анализ данных, проведенный двумя антидопинговыми экспертами, позволяет заключить, что многие лыжники использовали две обычные техники кровяного допинга - похожие на те, что применял развенчанный велосипедист Ланс Армстронг", - говорится в статье. Они либо вводили себе запрещенный препарат эритропоэтин, стимулирующий выработку красных кровяных клеток, либо им производили переливание их собственной крови. Особо выделяется масштаб применения допинга россиянами, говорится далее. Как обнаружили эксперты, 60 медалей были завоеваны российскими атлетами c подозрительными результатами анализов. Более 100 медалей были завоеваны лыжниками из Норвегии, Германии, Швеции и Италии, результаты анализов которых были оценены экспертом как подозрительные. Дэвид Уолш, главный спортивный корреспондент The Times, вспоминает Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити 2002 года - первые Игры, в ходе которых работало Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Тогда Йохан Мюлегг и Лариса Лазутина попались на применении дарбопоэтина. "К сожалению, - пишет Уолш, - члены МОК и его тогдашний президент Жак Рогге не оценили природу допинговой проблемы и не поняли, как она подрывает все, во что верил барон де Кубертен, когда основывал современные Олимпийские игры. Он писал: "Основное в жизни - не победа, а сам поединок, главное - не выиграть, а хорошо бороться". "Члены МОК увидели в Солт-Лейк-Сити, как спортсмены обманывают, чтобы победить, а не "хорошо борются" за победу. Но сделали эти руководители очень мало", - говорится в статье. "Они знали об этой проблеме и попытались управлять ею, а не устранить ее. Наш репортаж показывает, что спортсменов с "нестандартными" показателями крови терпели и допускали до соревнований на высочайших уровнях. Это случится в Пхеньяне, как это случилось в Сочи четыре года назад", - прогнозирует Уолш. "Сюжет, достойный Михаила Булгакова или еще кого-то из великих советских сочинителей", - замечает обозреватель The Guardian Шон Ингл. "Два месяца назад Россию не допустили на зимнюю Олимпиаду. Но в ближайшую пятницу примерно 170 спортсменов в красной российской форме выйдут, маршируя, на Олимпийский стадион в Пхенчхане, среагируют на аплодисменты публики на церемонии открытия и услышат голос ведущего: "Леди и джентльмены, представляю вам олимпийских спортсменов из России!" - говорится в статье. "Значительная часть представителей международного спортивного сообщества будет рвать на себе волосы. Как-никак, признано, что Россия совершила спортивное жульничество века, манипулируя допинг-пробами более тысячи спортсменов из 30 видов спорта с 2010 по 2015 год и испортила репутацию зимних Игр в Сочи 2014 года, но в качестве наказания ее, так сказать, просто "поставили в угол", - говорится в статье. "Олимпийская хартия возвеличивает принципы дружбы, солидарности и честной игры. Но в Пхенчхане за вымученными улыбками наверняка будет таиться такая же холодная, как прогнозируемые 15-градусные морозы, атмосфера, особенно когда кто-то из россиян завоюет медаль", - пишет Ингл. Саймон Глив (компания Gracenote) прогнозирует, что ОСР получат 8-10 медалей. "Григорий (Родченков, экс-глава московской антидопинговой лаборатории. - Прим. ред.) знает: пока русские верят, что могут делать это безнаказанно, они продолжат прием допинга. Потому что, особенно в этом Кремле, есть осязаемое стремление получать медали любой ценой", - сказал в интервью Guardian Джим Уолден, адвокат Родченкова. Родченков и другие осуждают главу МОК Ричарда Баха за недостаточно суровое отношение к России. Одни объясняют это дружбой Баха с Владимиром Путиным, другие предполагают, что МОК нужны российские спортсмены в Пхенчхане, поскольку Россия - одна из немногих стран, где зимние виды спорта высоко котируются, говорится в статье. Джим Уолден, адвокат Григория Родченкова, дал интервью для спортивного подкаста The Ticket, выдержки из которого публикует ABC News. Журналистка Трейси Холмс напоминает: на прошлой неделе Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, оспоривших решение МОК об их пожизненной дисквалификации. Уолден сказал: "Если только мы не собираемся отменить антидопинговые правила и просто разрешить всем принимать допинг, у WADA нет инструментов и ресурсов, необходимых ему, чтобы опережать обманщиков, у него вообще нет никакой власти". Всемирное антидопинговое агентство "всегда будет в рабстве у капризов и метаний МОК, и будет давление", отметил адвокат. " WADA следует быть полностью независимым от МОК, WADA следует иметь инструменты, которые ему необходимы, чтобы по-настоящему оказывать эффект сдерживания на обманщиков. Если этого не будет, то антидопинг - полная иллюзия", - считает он. "Уолден сказал, что показания его клиента подтверждены так досконально, что "эти спортсмены виновны не при отсутствии обоснованного сомнения - они виновны с математически точной определенностью", - говорится в публикации. "Были еще четыре разоблачителя, которых опросил профессор Макларен; была целая база данных с секретными неблагоприятными аналитическими выводами, которую прислал в WADA один разоблачитель, действовавший по отдельности, - сказал адвокат. - Почему эти доказательства не были представлены коллегии, я не знаю. (...) МОК оказал очень плохую услугу собственным юристам". "Родченков полагает, что критерии доказательств, примененные CAS при рассмотрении апелляций российских спортсменов, поощрят другие страны к организации институциональных программ допинга", - передал его адвокат.