Ядерная эскалация между США и Россией

США и Россия обвинили друг друга в развязывании гонки вооружений, отмечает La Vanguardia в редакционной статье. "В пятницу Пентагон предал огласке свою стратегию, цель которой - обзавестись новым ядерным оружием малой мощности в ответ на перевооружение России", - напоминает издание.

Москва отрицает обвинения в том, что она нарушила договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. "Она осуждает Вашингтон, утверждая, что этими фальсифицированными обвинениями он оправдывает свою нынешнюю установку на сохранение ядерной гегемонии. И предостерегает в этом контексте, что ответит "необходимыми мерами", дабы гарантировать собственную безопасность перед лицом США", - говорится в статье.

Испанская газета комментирует: "Новая гонка ядерных вооружений между США и Россией, в которой Европа может оказаться посередине, в качестве потенциальной площадки военной напряженности, вызывает крайнее беспокойство. На взгляд экспертов, новый тип ядерных вооружений малой мощности, разрабатываемых как США, так и Россией, и не включенных в действующие договоры о ядерном разоружении, сильно повышает риск конфликтов".

Издание рекомендует: "Международное сообщество должно потребовать, чтобы Дональд Трамп и Владимир Путин приложили максимум усилий для прекращения этой военной гонки, которая может однажды привести к катастрофе".