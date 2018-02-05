Куда идут российско-американские отношения?

Дональд Трамп мечтал о существенных переменах в отношениях между Россией и Америкой, однако спорные досье нагромождаются одно на другое, пишет журналистка французской Le Figaro Лора Мандевиль.

После краха СССР в 1991 году все американские президенты стремились осуществить "открытие" в сторону России. Но все попытки изменить расклад провалились, такой результат наводит на мысль о том, что российско-американские отношения определяются "скорее структурными принципами", чем простыми вопросами личного характера, аргументирует эксперт по России Анджела Стент в своей книге The Limits of Partnership. По мнению экс-посла Джона Хербста, исследователя Атлантического совета, "предмет разногласий, который испортил отношения начиная с 1991 года, связан с международными правилами, установленными после падения Берлинской стены и развала СССР". Москва, ощущая себя проигравшей в холодной войне, так и не примирилась ни с потерей империи, ни со вступлением в ЕС и в НАТО части стран Центральной Европы и Балкан, ни с процессом, лишившим ее зоны своего влияния, говорится в статье.

Как следствие, "Россия беспрестанно требует чего-то вроде "Ялты-2", что дало бы ей право особого взгляда на свою экс-империю - подобную ситуацию в принципе никак не может принять Америка", признался осенью другой американский посол Дэн Фрид. "Русские пережили глубокое разочарование, ощущая предательство и лицемерие со стороны Запада. Мало того, что Путин хотел занять свое место в клубе мировых распорядителей, так его еще окружали либералы, считавшие, что процесс ослабления России был намеренным", - недавно сказал нам российский журналист Михаил Зыгарь, автор книги "Вся кремлевская рать".

Реальность такова, что после аннексии Крыма в 2014 году подавляющее большинство внешнеполитического сообщества в Вашингтоне - в том числе министры и советники президента - рассматривают Россию как агрессивную "ревизионистскую" державу, которая стремится оспорить сложившееся положение вещей и повсюду навредить интересам Вашингтона, отмечает посол Хербст.

Наконец, члены российской либеральной оппозиции, такие как журналистка Евгения Альбац, считают, что в своей мотивации Кремль руководствуется внутренней логикой, то есть идея состоит в том, что "переломный момент в 2014 году в отношении Украины сделал из национализма и использования Запада в качестве воображаемого врага средство упрочения путинской власти" после больших антипутинских митингов 2012 года.

Среди региональных досье, отравляющих российско-американские отношения, ключевое место занимает Украина, отмечает посол Хербст.

Другим важнейшим вопросом, способствующим напряженности, является досье по российскому вмешательству в американский избирательный процесс, указывает автор статьи.

Также следует подчеркнуть "негативную" роль, которую может сыграть Россия по северокорейскому досье, о чем упоминает сам Трамп, в то время как он считает Северную Корею одним из крупных вызовов для своего президентства, говорится в статье.

Сирия, где Путин талантливо воспользовался отказом Обамы от вмешательства, остается еще одним предметом разногласий, хотя Трамп, поспешив уйти со сложного Востока или разделить это бремя, надеялся на сотрудничество. Карты, собранные Москвой в военном и политическом плане, отодвинули на второй план американские усилия. Турция недавно начала военную операцию против курдов, союзников Вашингтона в Сирии, и американцы ощущают, что русские пытаются подорвать их отношения с Анкарой, в то время как Москва, со своей стороны, считает "безответственным" то, как Вашингтон использует курдские войска на турецкой границе. Вашингтон также продолжает подозревать режим Асада в использовании химического оружия, пишет Мандевиль.

Очень сильна напряженность по Ирану: американская администрация не раз выражала свою поддержку народным протестам против властей Тегерана, в то время как Россия, обжегшись на примере Ливии, обеспокоена поползновениями Вашингтона в сторону "смены режима", передает журналистка.

Россияне, несмотря на свои изначальные надежды, убеждены, что расследование о российском вмешательстве в кампанию Трампа будет препятствовать всякому улучшению отношений, отмечает автор статьи. "Это не лишено оснований. Трамп не может позволить себе никакой российской политики, пока не завершится расследование", - подтверждает Джон Хербст.

При этом неочевидно, что возможное закрытие расследования изменит расклад с учетом остроты разногласий. Все советники и министры Трампа, а также Конгресс, почти единогласно проголосовавший за новые санкции, сегодня идут против ветра в сторону России, указывает автор статьи. Посол Хербст все же не исключает сюрпризов, если руки Трампа окажутся развязанными и если Москва решит изменить свою позицию по Украине во время последнего мандата Путина (в частности, из соображений внутренней политики).

Впрочем, русские признают, что сбиты с толку, пишет Мандевиль. Ссылаясь на источники российского посольства в Вашингтоне, газета "Московский комсомолец" утверждает, что в Конгрессе или в среде американских чиновников "разговаривать с Москвой не хотят". "На американском направлении внешней политики российская дипломатия находится в состоянии глухого интеллектуального тупика. Все каналы дипломатического воздействия на американскую элиту находятся в состоянии засора и закупорки. В политическом плане Америка Трампа для России Путина закрыта", - продолжает МК.