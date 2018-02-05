Французские предприниматели были приняты на "даче" Путина

За четыре месяца до визита в Санкт-Петербург президента Франции Макрона глава Кремля пригласил в Москву главных французских инвесторов в России, пишет корреспондент Les Echos Бенжамен Кенель.

В среду 31 января вокруг Путина собрались 11 французских предпринимателей. "Я очень рад снова вас здесь видеть", - радостно сказал глава Кремля, который на второе за два года собрание пригласил на свою "дачу", в роскошную резиденцию "Ново-Огарево" под Москвой, делегацию предпринимателей, входящих в 40 крупнейших компаний, торгующихся на Парижской бирже. Путин имеет виды на майский визит президента Франции Эммануэля Макрона, почетного гостя Санкт-Петербургского экономического форума, приглашенного заранее, судя по всему, для двусторонней встречи в Москве, говорится в статье.

"Экономические отношения между нашими двумя странами снова в наилучшем состоянии. Будут подписаны контракты!" - предчувствует Эммануэль Киде, президент Франко-российской торгово-промышленной палаты, который у Владимира Путина предстал в окружении главных французских инвесторов в России: Total, Renault, Sanofi, Danone, Thales, Schneider Electric, Air Liquide, Dassault Aviation, Crédit Agricole, Leroy Merlin и Pernod Ricard.

После приветственных слов встреча, продолжавшаяся два часа, проходила за закрытыми дверями. Каждый предприниматель смог напрямую поговорить с президентом о конкретных трудностях, с которыми сталкиваются французские предприятия в России, передает автор статьи.

Должны быть затронуты некоторые щекотливые досье, в частности, потенциальное участие французской нефтегазовой компании Total в строительстве завода по производству сжиженного природного газа в Ямале, на российском Крайнем Севере. На первом этапе ее партнерство с российской газовой компанией "Новатэк" прошло успешно. Однако теперь российская сторона потребует финансирования со стороны французских банков, что усложняется из-за косвенного воздействия западных санкций против Москвы. Другое горячее досье: участие французской энергетической и газовой компании Engie в проекте газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией, потенциально затронутое американскими санкциями. Однако столь важная компания, как Engie, отсутствовала на президентской встрече, отмечает Кенель.