В бывшем Сталинграде Путин опирается на патриотическое рвение

Поездка в Волгоград кандидата президентской кампании превратилась в большой патриотический спектакль. Однако Путин воздержался от всякого контакта и диалога с избирателями, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

В пятницу в ходе кампании за четвертый мандат президент Владимир Путин отправился с визитом в Волгоград. Официально визит был связан не с заранее разыгранными выборами, а с юбилейными торжествами по случаю 75-летия победы в Сталинградской битве, сыгравшей ключевую роль в поражении нацистов. Для главы государства, выстроившего свой имидж на военной мощи России, не поддающейся тлетворному западному влиянию, очередной этап кампании в бывшем Сталинграде является очевидным, говорится в статье.

"Я не видела Путина", - сожалеет пенсионерка Валентина Маркова, всю жизнь проработавшая бухгалтером на оборонном предприятии. "Нам объявили о его приезде за несколько недель, и я надеялась, что он обратится к нам, - поясняет сторонница президента. - Я всегда за него голосовала и буду голосовать 18 марта. Благодаря Путину страна не рухнула. Он много сделал для нас, хотя он находится в плохом окружении. Мне бы хотелось, чтобы он знал, как мы живем на самом деле, но он исчез так же быстро, как приехал".

Меры по обеспечению безопасности российского президента радикальны до такой степени, что точная программа его визита остается неизвестной для широкой публики. Все же существуют признаки, выдающие его присутствие. Полностью перестает функционировать GPS-навигатор. В каком бы месте вы ни находились, ваш смартфон указывает, что вы находитесь в центре взлетно-посадочной полосы аэропорта в 30 км отсюда. "Вот уже два часа, как я не получаю ни одного заказа", - ворчит один водитель, работающий в местном аналоге такси Uber. Службы безопасности взяли в привычку использовать военные электронные средства, видимо, для предотвращения любых нападений со стороны беспилотников, размышляет Гриншпан.

"Визит Путина - не настоящая кампания кандидата, это задумано для телеэкранов", - критикует Алексей Волков, местный руководитель избирательной кампании - провалившейся - оппозиционера Алексея Навального. "Когда сюда 10 ноября приезжал Навальный, он напрямую отвечал на вопросы людей на улице", - продолжает Волков.

"В Волгограде Путин всегда пользовался самой большой поддержкой на президентских выборах, - считает живущий в Волгограде политолог Виталий Арьков. - Большей частью это объясняется социологической составляющей: здесь преобладают работники оборонной промышленности, чиновники, военные. Как и в советскую эпоху, из-за Сталинградской битвы Волгоград остается столицей патриотизма".