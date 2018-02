5 февраля 2018 г. Дэвид Сэнджер, Уильям Брод | The New York Times Чтобы сдержать Россию, США дают понять, что ядерное оружие возвращается всерьез Комментируя новую ядерную доктрину США, журналисты The New York Times Дэвид Сэнджер и Уильям Брод подчеркивают, что она "инициирует ядерную гонку вооружений нового типа". "Она меньше основывается на количестве оружия и больше - на новой тактике и технологиях, призванных перехитрить и переиграть другую сторону", - пишут авторы статьи. "Пентагон обрисовывает новую эпоху, в которой ядерные вооружения возвращаются всерьез. Его стратегия изобилует планами по созданию нового маломощного ядерного оружия, которое, по мнению его сторонников, необходимо, чтобы не уступать российским достижениям. Критики же предупреждают, что использовать его будет слишком заманчиво для президента", - говорится в статье. В обращении к Конгрессу на прошлой неделе Трамп не упомянул доводы своей администрации о том, что именно "президент России Владимир Путин ускорил опасную игру, в которой США должны держать марку, даже если ценник превышает 1,2 триллиона долларов", пишут журналисты. Президент уделил намного больше внимания Северной Корее и борьбе с терроризмом. В отличие от президентского обращения, "Обзор ядерной политики" заостряет внимание на России. "В докладе содержится резкое предупреждение насчет новой российской автономной ядерной торпеды. Хотя она и не нарушает условий договора, известного как СНВ-3, по-видимому, она предназначена для того, чтобы пересечь Тихий океан и выпустить смертоносное радиоактивное облако, которое сделает значительные части Западного побережья непригодными для жизни", - сообщает корреспондент. "Доклад также открыто отвергает приверженность Обамы к сокращению доли ядерного оружия в американских средствах обороны. Лимит по боеголовкам (1,5 тыс. готовых к применению ядерных боезарядов), который вступает в силу в понедельник, истекает в 2021 году, и в обзоре ядерной политики не высказывается энтузиазма по поводу шансов на продление", - пишет газета. The New York Times цитирует документ: "Прошлые предположения о том, что наши возможности по производству ядерного оружия не потребуются и что мы могли бы позволить необходимой инфраструктуре устаревать вплоть до того, что она изживет себя, оказались ошибочными. Теперь ясно, что Соединенные Штаты должны обладать достаточными исследовательскими, проектными, конструкторскими и производственными мощностями для содействия поддержанию и пополнению ядерного арсенала". Эксперт по ядерным вопросам, экс-сотрудник администрации Джорджа Буша-мл. Франклин Миллер прокомментировал: "Теория Обамы заключалась в том, что мы зададим пример в сокращении нашей зависимости от ядерного оружия, а все остальные сделают то же самое. Не вышло. Русские передавали системы на вооружение, а мы нет, и наша первая новая система будет готова не ранее 2026 или 2027 года". В свою очередь, Эндрю Вебер, помощник министра обороны в администрации Обамы, назвал новый план "опасной глупостью": "Мы просто зеркально повторяем безрассудную российскую доктрину. Мы и так можем сдержать любой удар. У нас много оружия малой мощности. Новый план - это выдумка, призванная оправдать производство новых ядерных вооружений. Они только увеличат вероятность их применения и вероятность просчета. Логика администрации достойна Кафки". Источник: The New York Times