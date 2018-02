5 февраля 2018 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Как Путин ведет избирательную кампанию: все по сценарию и неуклюже, кроме одного момента с крепкими объятиями "Когда президент Владимир Путин должен был вот-вот ступить на сияющий белизной цементный пол в Уфимском моторостроительном производственном объединении, где собирают двигатели для военных вертолетов, Алена Попова хлопотливо наводила порядок на своем рабочем месте - больше от нервозности, чем по необходимости", - пишет The New York Times. Согласно заранее установленному маршруту, Путин должен был пройти прямо мимо ее рабочего места, поясняет журналист Нил Макфаркуар. "26-летняя Попова признательна президенту за то, что он помог ей наконец-то получить перспективную работу на заводе, - говорится в статье. - Однако она признала, что, возможно, выразит кое-какие сомнения, если он остановится поговорить. "Зарплаты у нас низкие", - сказала она, меньше 500 долларов в месяц, а Россия тратит слишком много денег на заграничные авантюры". "Когда эти деньги потекут в Россию вместо того, чтобы утекать из страны? - добавила она, вторя замечаниям других рабочих. - Нам нужны дороги, построенные по современным стандартам". Корреспондент сообщает, что Поповой так и не представился шанс высказать это президенту. "Это президентская кампания в стиле Путина. Моменты, не предусмотренные сценарием, - редкость, а теплые рукопожатия и спонтанные разговоры сведены к абсолютному минимуму: этот человек такого не любит. В ходе двухдневного визита в столицы регионов - Уфу и Казань - Путин, за которым следовала толпа министров и других чиновников, бегло осмотрел оборудование и несколько выставленных на обозрение двигателей, а затем потратил ровно 10 минут и 34 секунд на четыре вопроса, которые были заданы несколькими выбранными заранее рабочими", - пишет Макфаркуар. Рабочий Виктор Богомолов спросил, почему российские предприятия больше не получают за трудовые достижения награды типа советского ордена Красного Знамени. "Давайте я вас просто обниму", - ответил Путин. "Это был, пожалуй, единственный за всю поездку спонтанный публичный момент", - комментирует журналист. Автор статьи рассуждает: "Путин, на протяжении 18 лет самый могущественный человек в России, хочет переизбраться на четвертый президентский срок; у него, в сущности, нет нужды вести избирательную кампанию, а это занятие ему, похоже, не по вкусу. Своим отношением он словно спрашивает: почему после всего, что он сделал для России, он должен просить людей за него голосовать? Тем более, он предопределенный победитель среди ожидаемых восьми кандидатов, особенно с тех пор, как к выборам не был допущен его наиболее сильный потенциальный противник - критически настроенный борец с коррупцией Алексей Навальный". Однако Кремль хочет повысить явку и продемонстрировать "демократическое лицо". По мнению автора, каждая точка в предвыборных маршрутах Путина должна стать темой для сюжетов в теленовостях, знаменующих его достижения. Корреспондент "Коммерсанта" в Уфе Наталья Павлова и другие аналитики "полагают: хотя Путин успешно подчеркивал прошлые достижения, у избирателей осталась тревога насчет того, что он может сделать для них в будущем", передает Макфаркуар. Источник: The New York Times