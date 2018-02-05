"Тиграм" и "мухам" не над чем смеяться и в России

Приговор бывшему губернатору Никите Белых является примером того, как политика действует в случаях коррупции. Все чаще Кремль использует их для стабилизации системы, уверен Маркус Акерет, журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

"Для президента Путина и спецслужб Белых был особенно легкой жертвой. Будучи аутсайдером, он не мог надеяться на протекцию", - пишет журналист.

"Когда некогда либеральный губернатор оказывается в исправительной колонии, это можно считать символом абсолютной маргинализации и дискредитации политических фигур по ту сторону аппарата власти. Незадолго до президентских выборов это определенно придется кстати для Кремля", - отмечает Акерет.

"Приземистый, чаще производящий впечатление рассеянного человека политик не особенно похож на злодея. Однако власть зависима от того, что она постоянно демонстративно бракует опальных личностей. Они служат громоотводом недовольства в экономически и, соответственно, социально-политически тяжелые времена - как в отношении населения, так и в отношении местных или вышестоящих элит, чье недовольство является неприятным в политическом смысле", - полагает автор.

При этом в последние годы все больше растет значение ФСБ. Бывший генерал ФСБ Олег Феоктистов, очевидно, управлял несколькими крупными арестами. Так, Феоктистов "дергал за ниточки" в ниспровержении Белых, а также в деле против Алексея Улюкаева. "За этим кроются разнообразные личные интересы спецслужб", - уверен журналист.

О "тиграх" и "мухах", которым стоит бояться борцов с коррупцией, Путин, в отличие от своего коллеги Си Цзиньпина, никогда не говорил. "Однако процессы против высокопоставленных чиновников и даже министров с большой вероятностью служат политическим целям. С момента своего прихода к власти Путин говорит о борьбе с коррупцией. (...) Бизнесмены, а теперь и деятели культуры, как, например, режиссер Кирилл Серебренников, находятся одной ногой в тюремном лагере, чем больше общественной конформности требует государство. В стране, в которой никто, даже вышестоящие, не может соблюдать все законы, это является посылом для каждого ответственного лица", - заключает журналист.