Неустрашимые из Санкт-Петербурга и их мечта о другой России

Владимир Путин контролирует страну и политику, его определенно выберут в марте снова. Однако среди молодежи растет сопротивление, пишет Беттина Зенглинг на страницах немецкого издания Stern, посвящая свой репортаж из Санкт-Петербурга молодежному движению "Весна".

Дарья, одна из сторонниц движения, "стоит сегодня на стреме" и бьет тревогу: по ту сторону Марсова поля, где запланирована очередная акция "Весны", стоят два автозака. "Может быть, это случайность, а может быть, машины стоят здесь из-за них, активистов. Может быть, прослушивают разговоры, читают чаты, может быть, в их рядах есть предатель. Уже давно никто не понимает, где заканчивается угроза и начинается паранойя. Все и всем кажется возможным во времена, когда запрещено почти все, что свидетельствует о непокорности", - повествует Зенглинг.

"Весна", демократическое молодежное движение из Петербурга, охотно проявляет непокорность. Как и многие молодые россияне, которые в прошлом году тысячами вышли на улицы по всей стране, сторонники движения хотят другой России. России без Владимира Путина и его сильного государства, без воспитания патриотизма и маршевой музыки. Без Крыма, который, по их мнению, принадлежит Украине. Они хотят страну, которая свободна настолько, чтобы переносить инакомыслие. Именно такими являются и сами активисты: другими", - пишет журналистка.

"Мертвые не борются!" - написано на одном из плакатов акции, участники которой выступают с масками в виде черепов. Однако живые борются. В России это, конечно, непросто. "Чем больше хочется бороться, тем это тяжелее. Абсолютно неожиданно прошлой весной тысячи людей, среди которых было много школьников, некоторым из которых всего по 15 лет, вышли на уличные протесты, озлобленные богатством элит, разочарованные отсутствием собственных перспектив". К протестам призывал противник Путина Алексей Навальный, у которого, однако, "не было шансов уже потому, что государственное телевидение пропагандировало только Путина", но которого, тем не менее, предусмотрительно не допустили до выборов, говорится в статье.

"Кремль реагирует на протесты репрессиями. Правда, сейчас нет "землетрясения", как в прошлые годы, нет показательных процессов, как раньше против бизнесмена Михаила Ходорковского или девушек из Pussy Riot. (...) Вместо большого землетрясения земля сегодня постоянно немного дрожит, однако бежать по ней невозможно", - отмечает журналистка.

Активистов в движении "Весна" немного, лишь около 40 участников в родном городе и пара десятков сторонников по стране. Их протест не является массовым движением, "потому что каждого он катапультирует из нормальной жизни напрямую в опасную зону, полную длительных неприятностей, в трудоемкую мелкую игру юридическими конфликтами", говорится в статье.

"Тем не менее, атмосфера поменялась", - говорит 20-летняя Маша, участница движения. По ее словам, в 2014 году после присоединения Крыма у "Весны" были проблемы с прохожими. Многие были пылкими патриотами. Сегодня же многие одобряют акции. "Из-за этого полиция сегодня разрешает меньше", - говорит активистка.

Большинство участников движения конфликтуют с родителями, поэтому многие показывают им фильмы Навального о богатстве представителей элиты. "Весна" поддерживает Навального, однако он все равно вдохновляет не каждого, большинство не доверяет и ему. Однако другого сегодня не существует. Расследования Навального чаще всего не удивляют родителей активистов. "Кто же придет к власти и не будет при этом воровать!" - говорят они.

Для Анастасии, оказавшейся среди шестерых активистов "Весны", внезапно арестованных в Москве, два дня в тюрьме показались странным сном, "бессмысленной чередой унижений". Полицейские изъяли деньги, книги и даже гигиенические тампоны у девушки, по ночам им нельзя было выйти в туалет, сначала не было воды, еды и даже одеял. "Я не понимаю, почему вашего Навального просто не пристрелят", - сказал один из полицейских.

"Я не могу понять, почему кто-то поддерживает этот режим, направленный против собственных граждан", - говорит Анастасия. Возможно, она захочет стать депутатом, в городской Думе, как поступают сегодня некоторые молодые либералы в Москве. "Для того чтобы когда-нибудь пришла весна. Даже если пока еще так холодно", - пишет в заключение журналистка.