Агенты заграницы

В России оказывается давление на тех, кто занимается исследованием общественного мнения и наблюдает за ходом выборов. Неудивительно, пишет московский корреспондент Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс, что россияне мало что знают о настроениях среди своих соотечественников.

"В то время как исход предстоящих президентских выборов в России практически определен, россияне осведомлены о ситуации в стране и настроениях сограждан хуже, чем раньше. В мае 2012 года Путин в третий раз вступил в президентскую должность, и доступ к информации был постепенно урезан", - говорится в статье.

"Главным инструментом этой стратегии, наряду с притеснением оставшихся свободных СМИ, стал так называемый закон об иноагентах", - сообщает автор.

В свете выборов, пишет Ханс, становится очевидным, какие последствия имеет вступление в силу закона "Об иностранных агентах". В начале этого года Лев Гудков, руководитель "Левада-центра", одного из самых авторитетных институтов исследования общественного мнения в стране, объявил, что его организация не будет публиковать до выборов результаты проводимых опросов. Сотрудничество с Университетом Висконсина (США) послужило для российского Минюста в 2016 году предлогом внести "Левада-центр" в перечень "иностранных агентов". "Публикация результатов опросов в преддверии выборов будет трактоваться как вмешательство в выборы - Гудкову и его сотрудникам будет грозить штраф в размере до 2 млн рублей", - сообщает автор. При повторном нарушении организация может быть закрыта.

По словам Гудкова, в случае с президентскими выборами 2018 года речь, по сути, идет о "плебисците": "Это ритуал подтверждения власти того, кто уже находится у власти".

"Большинство (россиян) считает, что неважно, каков будет итог выборов - в их жизни это ничего не поменяет", - замечает Гудков, который в декабре предсказал самую низкую в истории явку избирателей на мартовских выборах. Однако из-за того, что после новогодних праздников была запущена пропагандистская машина, показатели резко выросли, передает автор.

Закон об иноагентах ударил и по организации "Голос", осуществляющей наблюдение за выборами, сообщает издание. После того, как Путин с Медведевым совершили в 2011 году рокировку, вызывав недовольство россиян, наблюдение за выборами стало по-настоящему модным, вспоминает сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц. Государственное телевидение заклеймило "Голос" как "марионетку американцев". "Пропаганда нам тогда очень помогла: мы стали популярны, стали получать больше пожертвований, к нам потянулись добровольцы", - рассказывает Мельконьянц. Однако после того, как организация в 2013 году получила статус иноагента, ей пришлось практически остановить деятельность. Оставался лишь один путь: Мельконьянц и коллеги распустили организацию и основали "Голос" в качестве движения. "Движения юридическими лицами не являются, им не нужно регистрироваться в Минюсте и поэтому их невозможно заклеймить как иноагентов", - передает издание.

Как сказал Мельконьянц в беседе с SZ, сегодня у "Голоса" меньше ресурсов, но он работает более профессионально. При этом в последнее время готовность граждан участвовать в выборах в качестве наблюдателей резко пошла на спад. "Когда граждане чувствуют, что суть (выборов) выхолощена, у них нет причин следить за правильностью действий", - сказал он.