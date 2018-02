5 февраля 2018 г. Джордж Арбутнотт, Джонатан Кэлверт, Том Уиллс, Луис Годдард | The Sunday Times Допинговый скандал потряс зимнюю Олимпиаду Засекреченные данные, разоблачающие невероятный масштаб использования кровяного допинга лыжниками на зимних Олимпиадах, могут быть обнародованы за несколько дней до начала Игр 2018 года в Южной Корее, сообщает редакция журналистских расследований The Sunday Times Insight. "Сотни лыжников избежали отстранения, несмотря на рекордно аномальные результаты тестов - некоторые из них имеют вероятность быть естественными один к миллиону. Иногда кровь была опасно густой до такой степени, что лыжник должен был скорее находиться в больнице, чем на соревнованиях", - говорится в статье. The Sunday Times и немецкая вещательная компания ARD получили доступ к базе данных, содержащей более 10 тыс. результатов анализов крови примерно 2 тыс. звезд зимних видов спорта. Показатели свидетельствуют о том, что примерно треть всех медалей, включая 91 золотую, были завоеваны на Олимпиадах и чемпионатах мира с 2001 года лыжниками, результаты анализов которых сочтены подозрительными, передают журналисты. Базу данных предал огласке разоблачитель, которого сильно беспокоит соблюдение правил на Играх, сообщает издание. "Анализ данных, проведенный двумя антидопинговыми экспертами, позволяет заключить, что многие лыжники использовали две обычные техники кровяного допинга - похожие на те, что применял развенчанный велосипедист Ланс Армстронг", - говорится в статье. Они либо вводили себе запрещенный препарат эритропоэтин, стимулирующий выработку красных кровяных клеток, либо им производили переливание их собственной крови, поясняют авторы. Особо выделяется масштаб применения допинга россиянами, говорится далее. Как обнаружили эксперты, 60 медалей были завоеваны российскими атлетами c подозрительными результатами анализов. Более 100 медалей были завоеваны лыжниками из Норвегии, Германии, Швеции и Италии, результаты анализов которых были оценены экспертом как подозрительные. Источник: The Sunday Times