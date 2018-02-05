"Панамские документы": швейцарский регулятор финансовых рынков FINMA посылает явный сигнал Путину

"FINMA, регулятор финансовых рынков маленькой Швейцарии, направил могущественному Путину оскорбительный сигнал - с помощью журналистов", - пишет Оливер Цильманн в Tages-Anzeiger.

В апреле 2016 года более ста СМИ по всему миру презентовали общественности "Панамские документы" - самую большую на сегодняшний день утечку данных. Досье показало, что друг Путина Сергей Ролдугин с помощью двух офшорных компаний контролировал доли в российской оборонной промышленности и медиаиндустрии. Счета с несколькими миллионами франков находились в "Газпромбанке" в Цюрихе. Решающую роль в "Газпромбанке" (Швейцария) играет семья зятя Путина, пишет корреспондент.

Швейцарский регулятор финансовых рынков FINMA вел расследование два года, и на днях опубликовал сухое сообщение в СМИ под заголовком: "FINMA завершает производство по делу "Панамские документы". "Решение надзорного органа по "Газпромбанку" является уничтожающим, - полагает автор статьи: - выявлены серьезные недостатки в работе по противодействию отмыванию доходов, серьезные нарушения закона против отмывания нелегальных денег в течение более 10 лет. Банк больше не имеет права принимать частных клиентов. FINMA даже назначит инспектора для "Газпромбанка", сообщается в статье.

Один из сигналов, которые FINMA посылает таким образом Кремлю и путинскому окружению, которое управляло сделками "Газпрома", звучит так: "Вы не можете делать в Швейцарии все, что захотите", - говорится в статье.