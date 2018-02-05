Картер Пейдж в 2013 году в письме расхваливал свои контакты с Кремлем

"Бывший советник предвыборного штаба Трампа Картер Пейдж в письме, оказавшемся в распоряжении Time, хвастался, что был консультантом Кремля", - сообщают журналисты издания Массимо Калабрези и Алана Абрамсон.

Письмо от 25 августа 2013 года было отправлено в научное издательство в связи со спором о внесении правок в рукопись Пейджа. В нем говорится: "За последние полгода я имел честь выполнять роль неофициального советника аппарата Кремля в рамках подготовки к их председательству на предстоящем в следующем месяце саммите "Большой двадцатки", где вопросы энергетики станут важным пунктом повестки дня".

На Пейдже сосредоточено внимание в записке конгрессмена-республиканца Девина Нуньеса, напоминает Time. В записке утверждается, что ФБР ненадлежащим образом получило судебное разрешение шпионить за Пейджем. В ней говорится, что ФБР обосновало запрос на прослушивание информацией, полученной от бывшего британского шпиона Кристофера Стила, работавшего на демократов. Демократы в Палате представителей, ФБР и Министерство юстиции утверждали, что ФБР представило множество доказательств, помимо досье Стила.

"В основе спора лежит вопрос о том, кто такой Картер Пейдж, - отмечается в статье. - Сторонники Трампа заявляют, что он был просто консультантом невысокого ранга в предвыборной кампании, который преувеличил свою роль как советника, а также свои контакты с Россией. В досье Стила утверждается, что во время поездки в Москву в июле 2016 года Пейдж провел секретные встречи с высокопоставленным кремлевским чиновником и ведущим соратником Путина, на которых, в том числе, обсуждались помощь Трампу и нанесение вреда Хиллари Клинтон во время президентской кампании".

"Согласно судебным документам, в январе 2013 года на конференции по энергетике в Нью-Йорке Пейдж встретился с российским дипломатом по имени Виктор Подобный, - продолжает Time. - Они обменялись контактами, отправили друг другу документы по энергетической политике и встречались еще несколько раз, чтобы обсудить эту тему, утверждается в документах. Два года спустя, в январе 2015-го, Подобного (и еще двух россиян) заочно обвинили в том, что под дипломатическим прикрытием он работал агентом российской разведки".

В судебных материалах есть расшифровка беседы, в которой Подобный говорит о вербовке "Мужчины-1" путем "пустых обещаний" насчет связей в российском торгпредстве. "Пейдж теперь признает, что "Мужчиной-1" был он", - говорится в статье.

Как передает Time, в письме изданию Пейдж заявил, что за первые девять месяцев 2013 года "присутствовал и участвовал в нескольких круглых столах с людьми со всего мира". "По его словам, встречи начались, когда один из российских представителей находился в ООН в Нью-Йорке. Он предоставил информационную записку от 15 апреля 2013 года, подготовленную российским торговым дипломатом Ксенией Юдаевой, о приоритетах России на саммите двадцати самых богатых стран мира в Санкт-Петербурге в сентябре 2013 года. Пейдж заявляет, что последовали аналогичные встречи. Он описал их Time как "действительно обычные вещи", - сообщает издание.

В июне 2013 года ФБР допрашивало Пейджа о контактах с россиянами. Спустя два месяца он отправил письмо, в котором утверждал, что был кремлевским советником, говорится в статье.

Предоставивший письмо редактор рассказал, что взгляды Пейджа на Россию отличаются от взглядов других ученых. "Он хотел выдвинуть аргумент, что нам нужно более позитивно оценивать экономические реформы в России и отношения России с Центральной Азией. Я не думал, что это странно, это просто противоречило взглядам большинства основных специалистов по России", - сказал он Time. По мнению редактора, в плане угроз национальной безопасности Пейдж безобиден.