5 февраля 2018 г. Джордж Арбутнотт, Джонатан Калверт, Том Уиллс, Луис Годдард | The Times Вал мошенничества с допингом в лыжном спорте The Times сообщает об утечке секретной базы данных с вызывающими подозрения анализами крови олимпийских чемпионов, в том числе российских. "Снег был сверкающе-белым, но гонка - грязной. В ходе лыжного забега на 50 км трое россиян оторвались от остальных участников, претендуя на все три олимпийские медали. На взгляд зрителей, это был спортивный подвиг. Но все было не так, как казалось", - описывают журналисты Джордж Арбутнотт, Джонатан Калверт, Том Уиллс и Луис Годдард олимпийскую гонку в Сочи в 2014 году. По их информации, данные анализов крови, хранящиеся в швейцарских представительствах Международной федерации лыжного спорта (FIS), проливают новый свет на участников состязания. "Утечка данных, изученных The Sunday Times и немецкой телерадиокомпанией ARD, показывает, что не менее 13 вышедших на старт спортсменов из разных стран ранее сдали анализы крови, свидетельствующие о том, что они могли принимать допинг", - сообщает издание. У семи из 13 человек были зарегистрированы показатели, которые могут быть естественными менее чем в одном случае из тысячи (даже в одном из миллиона, как однократно было зафиксировано у одного из спортсменов). Тем не менее никто из лыжников не был наказан за допинг. "Два ведущих мировых эксперта проанализировали данные и обнаружили, что с 2001 года приблизительно одна медаль из трех, включая 91 золотую, были завоеваны на Олимпийских играх и чемпионатах мира спортсменами, чьи анализы крови по меньшей мере один из экспертов счел подозрительными", - говорится в статье. На прошлой неделе спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию 39 российских участников зимней Олимпиады. Среди них был победитель гонки на 50 км в Сочи Александр Легков, чье имя фигурировало в списке российских спортсменов, которым, как утверждается, в рамках государственной программы допинга давали мощную смесь препаратов. "По сути, в связи с аномальными анализами крови не было предпринято никаких мер против 13 лыжников, участвовавших в гонке на 50 км", - подчеркивает The Times. Издание уточняет, что базу данных передал осведомитель, обеспокоенный тем, что Игры в Южной Корее могут быть скомпрометированы мошенничеством. "В совокупности более 290 лыжников, внесенных в базу данных, продемонстрировали ненормальные показатели, - сообщает газета. - И действительно, с 2002 года золотые медали в лыжных гонках на каждой зимней Олимпиаде получали лыжники, чьи анализы крови были аномальными". Как поясняет The Times, аномальным считается любой показатель, который может быть естественным менее чем в одном случае из ста. "Многие спортсмены зашли далеко за эту черту", - отмечает издание. По словам экспертов, такие цифры свидетельствуют о том, что многие лыжники использовали запрещенные вещества, такие как эритропоэтин, или незаконное переливание собственной крови. Согласно базе данных, более 76% присужденных России медалей в лыжных гонках были завоеваны лыжниками с аномальными результатами анализов. "У других стран также были большие проблемы с допингом. Более ста медалей выиграли лыжники из Норвегии, Германии, Швеции и Италии, результаты которых, по мнению одного из экспертов, были подозрительными", - сообщает The Times. "По количеству спортсменов с аномальными результатами анализов самым злостным нарушителем оказалась Россия (51 атлет), за ней следуют Германия (20), Франция (18), Австрия (16), Норвегия (16), Финляндия (15), Италия (12), Швеция (12), США (12), Швейцария (11) и Канада (10)", - пишет издание. "Некоторые из подозрительных анализов были взяты в то время, когда лыжник выиграл медаль, другие же - на иных состязаниях или в тренировочный период", - уточняется в статье. "FIS отказалась комментировать "подозрительные" результаты анализов крови и лишь заявила, что WADA "более чем удовлетворено" ее антидопинговыми усилиями", - информирует The Times. Источник: The Times