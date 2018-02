5 февраля 2018 г. Дэвид Уолш | The Times Когда доходит до дела, руководство Олимпийских игр просто замирает Дэвид Уолш, главный спортивный корреспондент The Times, вспоминает Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити 2002 года - первые Игры, в ходе которых работало Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Тогда Йохан Мюлегг и Лариса Лазутина попались на применении дарбопоэтина. "К сожалению, - пишет корреспондент, - члены МОК и его тогдашний президент Жак Рогге не оценили природу допинговой проблемы и не поняли, как она подрывает все, во что верил барон де Кубертен, когда основывал современные Олимпийские игры. Он писал: "Основное в жизни - не победа, а сам поединок, главное - не выиграть, а хорошо бороться". "Члены МОК увидели в Солт-Лейк-Сити, как спортсмены обманывают, чтобы победить, а не "хорошо борются" за победу. Но сделали эти руководители очень мало", - говорится в статье. The Sunday Times публикует материал о том, как неэффективны были МОК и все антидопинговые органы начиная с 2000 года. "Они знали об этой проблеме и попытались управлять ею, а не устранить ее. Наш репортаж показывает, что спортсменов с "нестандартными" показателями крови терпели и допускали до соревнований на высочайших уровнях. Это случится в Пхеньяне, как это случилось в Сочи четыре года назад", - прогнозирует Уолш. Источник: The Times