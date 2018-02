5 февраля 2018 г. Фрэнсис Эллиот и Фиона Гамильтон | The Times В Великобритании русским велели раскрыть сведения об их богатстве "В рамках атаки на "весь спектр" организованной преступности олигархи, которые подозреваются в коррупции, будут вынуждены объяснить, на какие средства они купаются в роскоши в Великобритании", - пишет The Times. "Должностные лица готовятся применить новые приказы, которые вступили в силу на прошлой неделе и дают им возможность подвергать конфискации сомнительные активы на время, пока фигуранты расследования не смогут должным образом объяснить приобретение этого имущества. Выявлены десятки объектов для преследований, идет подготовка двух пробных дел", - сообщают журналисты Фрэнсис Эллиот и Фиона Гамильтон. "По оценкам правительства, в Великобритании ежегодно отмывается около 90 млрд фунтов незаконных наличных денег. Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес сказал, что хочет опереться на то, что общество осознало наличие коррупции благодаря телесериалу "Макмафия", заостряющему внимание на русской организованной преступности в Британии", - говорится в статье. "Макмафия" - одна из вещей, побуждающих тебя осознать, что факты превзошли художественный вымысел, - сказал он. - В нем [сериале] весьма достоверно изображены богачи в элегантных костюмах, но пройдите по следу их денег, и все кончится продажей маленькой девочки для секса". "Отвечая на вопрос о вовлеченности России, Уоллес указал на так называемое "дело Ландромата" - схему, в ходе которой 21 "компания-призрак", в том числе многие, зарегистрированные в Британии, использовалась как элемент колоссальной аферы с отмыванием грязных денег из России через западные банки", - пишет издание. Министр сказал: "Из разоблачения "Ландромата" мы знаем, что определенно были связи с [российским] государством. Мнение правительства таково: мы знаем, что они затевают, и мы больше не будем допускать, чтобы это происходило". Издание поясняет, что в Великобритании отныне будут действовать "приказы в связи с необъясненным богатством" (UWO), предусмотренные законом "О криминальных финансах". Они "позволяют властям замораживать и возвращать в казну имущество, если физические лица не способны объяснить, как они приобрели имущество стоимостью выше 50 тыс. фунтов стерлингов", - говорится в статье. Также по теме: Богатые русские спрашивают у Кремля, могут ли они покинуть Великобританию (The Times) Источник: The Times