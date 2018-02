5 февраля 2018 г. Том Парфитт | The Times США собираются вас похитить, говорит Россия своим гражданам "Россияне, путешествующие за рубежом, рискуют стать объектом охоты и похищения по приказу служб безопасности США", - пишет The Times. Чиновники Министерства иностранных дел в Москве утверждают, что "существует реальная угроза задержания и даже тюремного заключения по требованию правоохранительных органов США" в третьих странах. Более десяти российских граждан были арестованы за границей в прошлом году по требованию Вашингтона, заявил российский МИД. "Несмотря на предупреждения для всех путешественников, отряд десантников вряд ли совершит налет на среднестатистического россиянина, проводящего отпуск на пляже в Египте, или на олигарха, отправляющегося на склоны Куршевеля во Франции", - иронизирует автор статьи Том Парфитт. "МИД сослался на случаи задержания в прошлом году Станислава Лисова и Петра Левашова в Испании, Юрия Мартышева - в Латвии и Александра Винника - в Греции. Все они являются предполагаемыми компьютерными хакерами", - отмечает издание. В качестве примера россиян, захваченных за рубежом и потом переданных "необъективному" американскому правосудию, МИД привел торговца оружием Виктора Бута и Константина Ярошенко, пилота транспортного самолета, задержанного в ходе операции по изъятию наркотиков в Либерии, говорится в статье. Источник: The Times