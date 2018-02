5 февраля 2018 г. Том Парфитт | The Times Богатые русские спрашивают у Кремля, могут ли они покинуть Великобританию "Богатые русские, проживающие в Великобритании, написали президенту Путину письмо с вопросом, можно ли им вернуться домой, не опасаясь ареста, в период, когда правительство "закручивает гайки" в отношении олигархов, заподозренных в коррупции", - утверждает корреспондент The Times Том Парфитт. "Борис Титов, российский business tsar, сказал, что Кремлю передан список с именами более чем 10 бизнесменов, которые захотели покинуть Лондон", - поясняет корреспондент (здесь tsar - высокопоставленное должностное лицо, курирующее определенную сферу. - Прим. перев.). Газета цитирует высказывания российского бизнес-омбудсмена Титова в интервью ТАСС. "Он находится у президента, - сказал Титов о списке. - Пока окончательно не сформирован, потому что продолжают поступать обращения". "Он не назвал имена русских, которые попросили рассмотреть вопрос об их безопасной репатриации", - сообщает издание. "Титов высказался в Лондоне после того, как в субботу The Times сообщила, что Высокий суд готовится выносить новые "приказы в связи с необъясненным богатством" (unexplained wealth orders, UWO) в целях замораживания и возврата имущества физических лиц, которые не способны объяснить, как обзавелись в Великобритании активами, оцененными более чем в 50 тыс. фунтов стерлингов". Российские СМИ сообщили, что в субботу Титов встретился в Лондоне примерно с 40 российскими бизнесменами. Экс-владелец "Евросети" Евгений Чичваркин "подтвердил, что присутствовал на встрече, но сказал, что какой-либо список не обсуждался", передает корреспондент. Между тем Титов "раскритиковал введение UWO, заявив, что они испортят репутацию Лондона как убежища состоятельных иностранцев". "Те, кто проводит в Британии антикоррупционные кампании, говорят, что, вероятно, проверкам подвергнутся скорее российские и азербайджанские правительственные чиновники, владеющие недвижимостью в Лондоне, чем противники Кремля", - говорится в статье. Также по теме: В Великобритании русским велели раскрыть сведения об их богатстве (The Times) Источник: The Times