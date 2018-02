5 февраля 2018 г. Антон Трояновски | The Washington Post Шпионская загадка в Арктике "Фроде Берг работал волонтером в столовой для бездомных в сельской местности в России. Он помог организовать ежегодный международный фестиваль и лыжный пробег. Его конгрегация поддерживала новую церковь в российском городе за границей, отделяющей Восток от Запада", - пишет The Washington Post. "Потом русские арестовали его и обвинили в шпионаже", - сообщает автор статьи Антон Трояновски. "Никто из этого портового города на берегу Баренцева моря, - пишет корреспондент из норвежского Киркенеса, - в 15 минутах езды от российской границы, кажется, не знает, почему полиция арестовала Берга, 62-летнего пограничного инспектора на пенсии, недалеко от Красной площади в Москве в декабре. По словам его адвокатов, Берга обвиняют в попытке отправить по почте конверты с деньгами и шпионскими инструкциями на адрес некой москвички по имени Наталья, и теперь ему однозначно угрожает обвинение в шпионаже". "Берга подставили российские шпионы, чтобы спровоцировать международный инцидент с Норвегией, находящимся на линии фронта членом НАТО? Или норвежская разведка использовала его как неосведомленного курьера в операции, которая пошла не так? А может быть (друзья Берга категорически это отметают), он на самом деле вел некую двойную жизнь?" - задается вопросами автор. В пятницу судья в Москве продлил срок предварительного заключения Берга еще на три месяца, пока продолжается российское следствие по его делу. После слушания, когда норвежские журналисты забрасывали его вопросами, Берг схватился за решетки его "клетки" в зале суда и стал настаивать на том, что оказался в ловушке. Берг приехал в Киркенес - находившийся на линии фронта настоящей холодной войны - в качестве военнослужащего в 1975 году. Раз в неделю он принимал участие в учениях - подготовке к советскому вторжению: их тренировали применять оборонительный огонь против танков и вертолетов, вспоминал он в интервью в прошлом году, которое он дал для художественного проекта, посвященного приграничному региону, передает корреспондент. "Он перешел в пограничную комиссию в 1990 году и следующие четверть века реализовывал западные надежды на более близкие отношения с Россией. Он совершал совместные патрули с российскими коллегами, ел и рыбачил с ними после встреч. Он помог организовать ежегодный лыжный забег россиян, финнов и норвежцев, проходящий через обычно закрытую полосу границы", - говорится в статье. "Усилия Берга и других, стремившихся к налаживанию связей, окупились. Российские рыболовные и нефтяные компании хлынули в порт и на судостроительные верфи Киркенеса, а российские покупатели искали там дешевые подгузники и другие западные товары. Соглашение, разрешающее безвизовые поездки для жителей приграничной полосы, вступило в силу в 2012 году. Число переходов границы возросло с примерно 2 тыс. в год в 1990 году до 320 тыс. в 2013-м", - отмечает издание. Версия Берга, по словам его адвокатов, состоит в том, что один знакомый в Осло познакомил его с другим норвежцем, который попросил его отвезти 3 тыс. евро наличными в Москву в декабре и послать их некой Наталье. 5 декабря, когда Берг направлялся к почте с деньгами, он был арестован российскими властями, пишет Трояновски. Норвежский адвокат Берга Бринюлф Риснес пытается выяснить, были ли люди, пославшие его в Москву, шпионами, и если это так, то на кого они работали, говорится в статье. "Когда отношения российского руководства с кем-то из соседей ухудшаются, реакция ФСБ состоит в том, чтобы попытаться открыть шпионское дело, связанное с этой страной", - говорит российский адвокат Берга Илья Новиков. Дело Берга - первое, по меньшей мере, со времен Русской революции, когда норвежец был арестован за шпионаж в России, по словам Ларса Рове, специалиста по России в Институте Фритьофа Нансена, передает корреспондент. Источник: The Washington Post