5 февраля 2018 г. Эндрю С. Боуэн | The Washington Post США пошлют на Украину противотанковое оружие. Вот четыре важных вопроса "На прошлой неделе администрация Трампа объявила об обновлении санкций, накладываемых на отдельных россиян и некоторые российские компании. Это напоминание о том, что конфликт на востоке Украины остается неразрешенным. В конце декабря американская администрация решила начать поставку противотанковых ракет на Украину, отменив принятое в эпоху Обамы решение не предоставлять летальное оружие ни одной из сторон этого конфликта", - пишет в The Washington Post политолог из Бостонского колледжа Эндрю С. Боуэн. По мнению эксперта, решение США о предоставлении Украине противотанковых ракет Javelin вызывает четыре важных вопроса. В ответ на вопрос "Какова предыстория решения о предоставлении летального оружия?" Боуэн рассказывает о сути российско-украинского конфликта и соображениях, из которых США раньше предоставляли Украине только оружие несмертельного поражения. В ответ на вопрос "Как ракеты Javeline меняют картину происходящего?" Боуэн отмечает: "В случае дальнейшего наступления со стороны России ракеты Javelin обеспечат нарастание российских потерь (хотя эти потери придутся, главным образом, на марионеточные вооруженные формирования, а это слабое сдерживающее средство для России). Американские ракеты Javelin - система современная и дорогая (246 тыс. долларов за залп) - очень эффективны, но не являются единственной возможностью для укрепления украинских противотанковых возможностей. Например, украинская же оборонная промышленность выпускает вполне действенные противотанковые ракеты, которые обходятся в несколько раз дешевле. Еще дополнительно есть опасения, что ракеты Javelin попадут в руки противника [Украины]. В текущих отчетах говорится, что они должны оставаться в центре Украины, под бдительным надзором американских инструкторов. Даже если их придется применить для подавления прорыва российских вооруженных формирований, еще вопрос, удастся ли их развернуть достаточно быстро или в достаточно большом количестве, чтобы изменить ход конфликта. Не говоря уже о том, что нынешний конфликт ведется, в основном, с использованием артиллерии". На вопрос "Что США потеряют, отправляя оружие на Украину?" Боуэн отвечает: "В случае дальнейших переговоров Соединенные Штаты могли бы надавить на Россию, пригрозив прислать Украине летальное оружие. А теперь, вероятно, США потеряли рычаг давления на Украину, позволяющий заставить ее осуществить давно обещанные изменения во внутренней политике, вроде борьбы со свирепствующей коррупцией". На вопрос "Как, вероятнее всего, ответит Россия?" Боуэн отвечает, что Москва, скорее всего, просто возобновит боевые действия и использование своих марионеточных войск, чтобы сеять еще больше разрушения и хаоса в обнищавшем регионе. "Однако возможно, что самый вероятный сценарий - эскалация со стороны России - сработает на Украине. Россия привержена использованию неконвенциональных действующих лиц, таких как сети организованной преступности, в неожиданных местах. Укрепление своей роли в Сирии, наращивание давления в странах Балтии или высиживание какого-нибудь нового плана в Афганистане - все эти опции доступны для России. Американским творцам политики это дает дополнительную причину рассмотреть ситуацию под всеми углами, а также все возможные ответы России". "Отправка США ракет Javelin на Украину сейчас приносит небольшую пользу с военной точки зрения, при этом повышая риск эскалации конфликта с Россией. Однако, в отличие от 2014 года, риск эскалации не привязан к одной Украине. Это дает России преимущество выбора, где и как ответить", - заключает эксперт. Источник: The Washington Post