Михаил Саакашвили: "Я не сумасшедший"

Вызывающий неоднозначные оценки экс-президент Грузии Михаил Саакашвили проживает в Киеве без паспорта. Несмотря на то, что на Украине ему грозит опасность, он ни в коем случае не намерен покидать страну, заявляет он в интервью немецкой Die Zeit.

"Я убежден, что власть олигархов на Украине может быть ограничена уже в этом году - лучше всего при помощи досрочных выборов. Я не хочу становиться президентом Украины, я сражаюсь за истинные преобразования", - говорит Михаил Саакашвили в беседе с корреспондентом Штеффеном Доббертом.

"Украина, - продолжает собеседник издания, - самая крупная страна в регионе, расположенном между Россией и ЕС. Здесь ведется борьба за демократическое будущее. Это и моя борьба: я провел в этой стране 14 лет моей жизни. Киев - это моя родина, я приехал сюда учиться, будучи молодым человеком. Как в Грузии, так и на Украине олигархам удается манипулировать системой правосудия и влиять на выборы".

По словам Саакашвили, его возвращение в Грузию приведет к беспорядкам в стране, особенно если ему суждено оказаться там за решеткой. "Многие жители страны считают необоснованным политически мотивированный процесс против меня".

"Люди, которые пришли к власти в Грузии после моего поражения на выборах, намерены мне мстить", - уверен экс-президент.

Отвечая на вопрос журналиста о причастности к убийству в 2006 году бывшего грузинского банкира Сандро Гиргвлиани, Саакашвили говорит о том, что не имеет к этому делу никакого отношения: "Меня никто не обвинял в убийстве. Речь идет о том, что я, будучи президентом, воспользовался правом на помилование. И за это я должен сесть в тюрьму на три года? Смешно!"

По мнению экс-президента Грузии, если президент Украины Порошенко решится его депортировать, это вызовет волну недовольства на Украине. "В 2017 году, - подчеркивает он, - 50 тыс. человек вышли на улицы страны, чтобы выразить свой протест против коррупции. Эти люди - те, кто поддерживает меня".

"Когда я начал свою работу на Украине (в качестве губернатора Одесской области. - Прим. ред.), мою политику, по некоторым данным, поддерживало менее 1% населения. Сегодня мы твердо обосновались на политическом ландшафте. Моя партия без проблем вошла бы в украинский парламент, даже если я не смогу участвовать в выборах", - говорит Саакашвили.

"У Порошенко и его партии пока большинство в парламенте, но люди на улицах больше не поддерживают его политику. С такой слабой поддержкой он не может управлять страной, которая к тому же ведет войну. Кроме того, если президент Украины считает, что он может контролировать СМИ, парламент и судей, он потеряет свою власть. Так случилось с предшественниками Порошенко Виктором Януковичем и Леонидом Кучмой", - напоминает Саакашвили.

"При этом, - указывает собеседник Die Zeit, - у Януковича была большая свита олигархов, которые были лояльно к нему настроены. У Порошенко тоже есть олигархи, но они не так лояльны. Кроме того, Порошенко пообещал людям сблизить страну с ЕС. Но так и не выполнил этого обещания".

"МВФ и ЕС заморозили свою финансовую помощь Украине, поскольку страна не проводит необходимых реформ. Некоторые реформы тормозятся в связи с тем, что они являются препятствием на пути реализации частных интересов Порошенко", - уверен Саакашвили.

"За нами никакого олигарха не стоит", - заверяет Саакашвили. "Если бы это было так, то где тогда его деньги? Все, что мы до сих пор сделали на Украине, не требовало больших затрат. Мы призывали на демонстрации - нам помогли в этом человек 50 добровольцев. У нас всего один партийный офис в Киеве (...), наши сотрудники не получают денег. У нас нет доступа к СМИ, который можно приобрести за деньги. И нет денег на широкомасштабные кампании - их нет даже на нормальную деятельность партии".

Склонен ли он к мании величия? "Я часто слышал о себе подобное. Но я не сумасшедший. Если бы я был чокнутым, который хочет повеселиться, я бы не стал всем этим заниматься. И тогда столько людей не стали бы воспринимать меня всерьез".

"Здесь, на Украине, ведется сражение всей моей жизни - и я буду стоять до конца", - уверяет политик.

"Украинские власти на прошлой неделе сообщили посольствам иностранных государств, что на Украине я не нахожусь в безопасности. Говорят, что меня может ликвидировать какая-то радикальная группировка или, возможно, российские спецслужбы. Цель подобных сообщений одна: Саакашвили должен исчезнуть (...)", - замечает он.

"Я больше не являюсь гражданином Грузии; с того момента, как меня лишили украинского гражданства, у меня вообще нет ни одного паспорта. Это является нарушением международного права. За последние десятилетия я стал первым бывшим главой европейского государства, у которого нет гражданства. Единственное, что у меня есть, - это разрешение на пребывание на Украине. Но с ним я даже не могу купить билет на поезд", - отмечает Саакашвили.

Саакашвили уверен, что "решение лишить его украинского паспорта было принято с нарушением как украинского, так и международного права. Процесс был политически мотивирован".

"Они подделали даже мою подпись на формуляре об изъятии паспорта - и это можно доказать", - добавляет экс-президент.

Что он будет делать, если украинский суд примет решение не в его пользу, хочет знать журналист.

"Заседания откладывались уже четыре раза. Это говорит о том, что у них нет доказательств. Они хотят избавиться от меня, но не знают, как. Они не хотят приговаривать меня к тюремному сроку здесь, на Украине, а хотят выдворить меня из страны. Мое дело покажет, насколько независимыми стали суды в стране после четырех лет, прошедших с момента революции", - резюмирует Михаил Саакашвили.