Почему американцы правы, принимая Путина всерьез

США только что вышли из договора о РСМД, подписанного в с Советским Союзом 1987 году. Эксперт по географии Европейского центра международных отношений Лоран Шалар в Le Figaro анализирует последствия такого решения и поясняет, что этот шаг означает для Франции, в частности, для ее отношений с Россией.

"Такая политика придает Трампу агрессивный и воинственный образ и может быть очень плохо воспринята общественным мнением и западными лидерами. Однако, хотя подобная ситуация может показаться прискорбной в гуманистическом плане, факт остается фактом - с геополитической точки зрения, она представляется логичной с учетом недавних разработок в российском ядерном оружии, которые, следует напомнить, служат главным аргументом, выдвинутым американцами для выхода из договора, тем более, что по их словам, они готовы возобновить в нем участие через шесть месяцев, если русские перестанут его нарушать", - отмечает автор статьи.

"Действительно, 1 марта 2018 года хозяин Кремля Владимир Путин, выступая с ежегодном посланием Федеральному собранию, объявил, что его страна теперь обладает "непобедимым" ядерным оружием нового поколения, то есть технологически более продвинутым, чем оружие, имеющееся в распоряжении другой ядерной сверхдержавы - США. Эта речь широко комментировалась в прессе по другую сторону Атлантики, вызывая явную обеспокоенность у американских специалистов по вооружениям, поскольку арсенал, которым располагает Москва, на самом деле потенциально может превосходить все существующее сегодня оружие, хотя политические власти Вашингтона и попытались минимизировать значение сложившейся ситуации", - указывает Шалар.

"Между тем, обоснованная озабоченность в связи с выходом Америки из договора о РСМД едва ли затронула французские правящие элиты, которые, судя по всему, совершенно недооценивают российскую мощь, тогда как в настоящее время эта страна является нашим главным противником (пусть и "необъявленным") на европейском континенте - ведь в силу принадлежности Франции к Евросоюзу и НАТО наша внешняя политика уже несколько десятилетий направлена на ее ослабление. Вследствие этого в будущем нам не следует ожидать дружественных шагов со стороны России", - рассуждает эксперт.

"Французская элита по-прежнему испытывает некий комплекс превосходства над Россией, которая всегда считалась не вполне европейской, а полуварварской страной, а значит, технологически отсталой по сравнению с Западом, то есть с Западной Европой и США", - говорится в статье.

"В период своего распада СССР действительно отставал в некоторых областях, особенно в такой ключевой области, как вычислительная техника, зато в других сферах он был впереди, например, в области ядерного и электромагнитного оружия - этот факт был "забыт" официальной историографией, которая по идеологическим соображениям чрезмерно настаивала на технологическом превосходстве Запада. Поэтому неудивительно, что возобновление работы военных лабораторий, инициированное Владимиром Путиным в 2000-х годах, привело к новым технологическим подвижкам в тех областях, куда Россия вкладывает значительные средства. К тому же, в России одна из лучших в мире образовательных систем, а значит, у нее избыток блестящих молодых инженеров и исследователей. Такие достижения отнюдь не противоречат определенному отставанию в других областях, которые Кремль считает стратегически менее важными. Таким образом, французским руководителям стоит принять всерьез российскую ядерную угрозу, потому что никогда нельзя недооценивать своих врагов", - считает Шалар.

"В настоящее время трудно себе представить то, как Евросоюз, неспособный договориться по такому вопросу, как, например, миграционный кризис, сможет привести в боевую готовность силу, способную самостоятельно противодействовать массированному российскому военному удару у своих границ, принимая во внимание угрозу применения высокотехнологичного оружия массового уничтожения. Некоторые офицеры НАТО говорят, что все европейские войска вместе взятые эквивалентны российской армии, однако они забывают об одном важном моменте - европейская армия существует только на бумаге, и у нее даже нет языка для осуществления командования", - резюмирует автор статьи.