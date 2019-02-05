Великий сговор, разоблаченный Соединенными Штатами

"В чем состоит реальное сближение между Китаем и Россией, ускорившееся с момента прихода к власти Си Цзиньпина в 2013 году?" - задумывается обозреватель швейцарской газеты Le Temps Франсуа Нордман.

"Эксперты разделились в мнениях по этому вопросу. Некоторые из них усматривают в этом просто показной брак по расчету, неизбежно ограниченный во времени. Генерал Мэттис, который недавно ушел с поста министра обороны США, говорил о "природном несовпадении интересов" России и Китая. Существовавшие с обеих сторон недоверие, подозрения и обиды, уходящие корнями в прошлое, долгое время считались непреодолимыми", - отмечает журналист.

"По мнению директора Национальной разведки Дэниела Коутса, выступавшего в Сенате 29 января, такого взаимного согласования позиций между Россией и Китаем никогда не было со времен Корейской войны. Интересы обеих держав совпадают в том, как они воспринимают американский односторонний подход и интервенционизм. Они стремятся конкурировать с США не только в борьбе за военное и технологическое превосходство, но и во все большей степени в системе демократических ценностей, характерных для Запада. Такой образ действия усугубляет риск региональных конфликтов, в частности, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии", - пишет автор статьи.

"Китай и Россия фактически стремятся скоординировать свою политику в Евразии: "Евразийский экономический союз" и китайская инициатива "Экономический пояс Шелкового пути" являются основными проектами, начатыми, соответственно, Москвой и Пекином, по освоению территории Центральной Азии. Вместо того, чтобы конкурировать между собой, две столицы прилагают все усилия по развитию того, что однажды могло бы стать "Великим Евразийским партнерством", - полагает Нордман.

"По расчетам Пекина, у России нет альтернативы расширению сотрудничества с Китаем. Отвергнутая западными странами, которые вводят против нее экономические санкции, Россия вынуждена учитывать и то, что центр тяжести главных мировых дел смещается в сторону азиатского полюса", - указывает Le Temps.

"Более того, Китай считает, что именно начиная с внедрения в Центральную Азию ему удастся навязать тот новый мировой порядок, который он стремится продвигать. Вот почему он содействует созданию того, что Надеж Роллан в последнем номере журнала Survival называет китайско-российским кондоминиумом в Центральной Азии", - передает журналист.

"Подобное объединение не избавлено от какого-либо политического риска, но, по мнению Пекина, выгоды от сотрудничества в области экономики, энергетики и технологий в глазах россиян всегда будут преодолевать возможные колебания политического характера. Таким образом, угроза, разоблаченная главой разведки США, вполне реальна. Это и есть настоящий сговор!" - резюмирует Нордман.