"Сенатор": от верхней палаты парламента до изгнания из общества

"Сенатор": 32-летний Рауф Арашуков, который уже не является таковым со среды. Избранный представитель Карачаево-Черкесской Республики был арестован на полном парламентском заседании в Совете Федерации, верхней палате российского парламента. Его обвиняют в том, что он заказал убийство двух политиков в своем регионе, оказывал давлении на свидетелей расследования и в целом, в его связях с организованной преступностью", - отмечает автор статьи.

"Упал вниз он с такой же головокружительной скоростью, как вознесся вверх, - указывает Libération - Его карьерный рост был организован его отцом, советником гендиректора компании "Газпром межрегионгаз" Раулем Арашуковым, арестованным в тот же день 30 января за то, что, согласно следствию, он украл у "Газпрома" газ на 400 млн евро".

"Арашуков - не крупная политическая рыба, а прототип предпринимателя, который купил себе статус федерального значения для того, чтобы легче было вести свой бизнес и устраивать дела своей семьи. В настоящее время в Москве все размышляют над реальными, а не официально объявленными причинами столь внезапной и впечатляющей немилости. В России "борьба с коррупцией" нередко является политическим инструментом, направленным либо на обновление персонала, либо на сведение счетов между конкурирующими властными структурами. А может, это перераспределение финансовых и газовых потоков региона, от которого выдвигался Арашуков? Или некие перемены в той мафиозной организации, которая ими управляет?"- задумывается Дорман.

"Всех наблюдателей, несомненно, встревожило создание небывалого прецедента, такого как арест действующего сенатора и незамедлительное сворачивание парламентской неприкосновенности в ходе операции, проводимой ФСБ, которая ворвалась в Сенат, тем самым оскверняя этот социальный институт и демонстрируя свое собственное всемогущество", - резюмирует автор статьи.