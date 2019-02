5 февраля 2019 г. Илиана Магра | The New York Times В школах Англии вводится новый предмет: осознанность "Учащиеся в Англии уже изучают математику, науки и историю, однако теперь сотни школ готовятся расширить свое традиционное расписание и ввести новый предмет: осознанность", - сообщает The New York Times со ссылкой на заявление правительства Великобритании. "Учащиеся не менее 370 школ Англии начнут практиковать осознанность в рамках исследования, нацеленного на улучшение психического здоровья молодежи", - пишет газета, добавляя, что предполагается изучение техник расслабления, дыхательных упражнений и иных методов, которые помогут учащимся "регулировать их эмоциональное состояние". "По данным правительства, исследовательская программа, которая продлится до 2021 года, является одной из самых масштабных в мире в своей категории",- передает издание. Об этой инициативе было объявлено спустя несколько месяцев после того, как исследование, выполненное по заказу Национальной службы здравоохранения Великобритании, показало, что каждый восьмой ребенок в Англии в возрасте от 5 до 19 лет страдает, по крайней мере, от одного психического расстройства на момент проведения исследования в 2017 году. В исследовании, результаты которого были опубликованы в ноябре, также отмечается некоторое увеличение количества психических расстройств в возрастной группе 5-15 лет с 9,7% в 1999 году до 11,2% в 2017. Самыми распространенными были такие расстройства, как тревожность и депрессия, и в 2017 году ими страдал каждый 12 ребенок. Эти расстройства встречались чаще среди девочек, говорится в публикации. По словам Имрана Хуссейна, директора по вопросам политики в британском благотворительном обществе Action for Children, это равноценно "кризису психического здоровья в детской среде". "Каждый день наши главные службы видят, как дети и подростки пытаются осознать, как они вписываются во все более сложный современный мир - справляясь с такими вещами, как интенсивное давление в школе, агрессия со стороны сверстников или проблемы дома, и все это время их бомбардируют социальные сети", - заявил он. По словам доктора Джессики Дейтон, специалиста по психическому здоровью и благополучию детей в Университетском колледже в Лондоне, которая возглавляет исследование правительства, новая инициатива является чем-то большим, а не просто поспешным устранением проблемы", - передает The New York Times. "Мы попытаемся снизить предубежденность в отношении проблем, связанных с психическими расстройствами, просвещая школьную среду о вопросах психического здоровья". По ее словам, в программу включены техники, предполагающие ролевые упражнения, релаксационные методы и групповые дискуссии с профессионалами, отмечается в публикации. Источник: The New York Times