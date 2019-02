5 февраля 2019 г. Франц Зедельмайер | The New York Times Путин, которого я знал; Путин, которого я знаю "Я познакомился с Владимиром Путиным в 1990-е и доверял ему, когда он был заместителем мэра Санкт-Петербурга. Теперь, когда он - президент России, он другой. Он - не друг демократии",- пишет на страницах The New York Times немецкий предприниматель Франц Зедельмайер. "Я знаю Путина с начала 1990-х. Будучи бизнесменом в Санкт-Петербурге, я провел множество часов с Володей, как его называли в те дни, когда он был заместителем мэра города. Он бывал в моей штаб-квартире на Каменном острове, и мы разговаривали на почти совершенном немецком, на котором он любит разговаривать, за пивом и баварской едой. Мое доверие к нему в те давние дни основывалось на том факте, что он действовал рационально и его интерес к Санкт-Петербургу выглядел искренним. Он не брал взяток, однако покрывал тех, кто делал это, включая своих боссов - мэра Анатолия Собчака и позднее президента Бориса Ельцина. Путин подписал регистрационные документы для моей компании в сфере безопасности и лично зарегистрировал их. Он советовал и консультировал меня. Он помогал мне расширять бизнес. По его просьбе я создал, тренировал и оснастил первое подразделение быстрого реагирования КГБ по западному образцу во время подготовки к Играм доброй воли, проводившимся здесь в 1994 году", - повествует он. "Из наших разговоров в 1992 году я сделал вывод, что Путин понимал, что это не Запад, а советская социалистическая система повинна в социальном и экономическом крахе Советского Союза. (...) А вот после того, как он стал президентом в 2000, он начал все более беспокоиться о политических и экономических провалах России и сетовал на то, что считал отсутствием должного уважения со стороны Запада - Россия замкнулась в себе, и идеология и религия стали инструментами для этого", - отмечает Зедельмайер. "Для меня ситуация изменилась в 1996 году, когда мою компанию и мою штаб-квартиру, в которую я инвестировал более 1 млн долларов, экспроприировал президент Ельцин. Володя пожал плечами и сказал, что не может ничего сделать, чтобы помочь мне. И я начал наблюдать за его метаморфозой из второстепенного бюрократа в авторитарного лидера, избранного четыре раза президентом России. Я могу сказать, что Путин, о котором американцы читают сегодня, не имеет ничего общего ни с тем Путиным, с которым я познакомился, ни с тем, которого я знаю сегодня", - пишет автор публикации. По словам Зедельмайера, "Путин, которого я знаю, во многом похож на президента Трампа. Как и Трамп, Володя принимает решения на основе скоропалительных суждений, а не долгих раздумий. Он мстителен и мелочен. Он помнит обиды и глубоко ненавидит, когда над ним посмеиваются. Говорят, что он не любит долгих сложных брифингов и считает чтение стратегических документов изнурительным". "Как и Трамп, Путин, которого я знаю, реагирует на события вместо того, чтобы заранее разрабатывать долгосрочную стратегию. Однако в изощренности он очень отличается. Будучи бывшим офицером КГБ, он понимает, как использовать дезинформацию (deza), ложь (vranyo) и компрометирующие материалы (kompromat) для создания хаоса на Западе и внутри страны", - продолжает он. "Пару месяцев назад я переехал в США и основал компанию, которая помогает другим людям, которые потеряли свой бизнес или активы, или у кого их украли. К тому моменту я уже на протяжении 20 лет судился с Российской Федерацией - не только в России, но и подавая иски в отношении собственности российского государства в Швеции и Германии - и оказался единственной стороной, когда-либо взыскавшей ущерб с Российской Федерации", - повествует автор (в статье сообщается, что Зедельмайер - руководитель компании MARC (Multinational Asset Recovery Company) и автор книги "Добро пожаловать в Путинград" - Прим. ред.). "(...) Живя в Америке, я не могу не замечать, что СМИ там сдержаны, когда следовало бы рассказать своим читателям, что путинская Россия никогда не будет другом демократии. Россия Володи хочет разделять и подрывать демократии. С этой целью Володя использует свой кремлевский аппарат, а именно теневую и по большей степени неизвестную структуру под названием Управление делами президента Российской Федерации, - указывает Зедельмайер. - Секретный бюджет Управления исчисляется миллиардами рублей. Она контролирует бонусы, распределяемые между послушными кремлевскими аппаратчиками, но также тайно проводит программы того рода, которые привели к появлению досье на Трампа, составленного Кристифером Стилом в 2016 году. Совершенно точно, что при Путине, которого я знаю, все разнообразные разведывательные агентства России продолжат проводить против Соединенных Штатов операции, где будут использоваться deza, vranyo и kompromat. А сотрудники главного разведывательного агентства России ФСБ и военной разведки ГРУ будут участвовать в новых атаках и убийствах российских диссидентов и оппонентов Путина, проживающих на Западе. Для Путина, которого я знаю, границы ничего не значат". "Пару месяцев назад Володя попытался - к счастью, ему это не удалось - посадить своего приятеля на пост главы Интерпола, международной полицейской организации, предположительно для того, чтобы превратить ее в свою личную дружину. Конечно же, он пытался. Коррупция - по словам автора публикации, - у России в ДНК, она в крови у Путина". (...) Многие американские специалисты по политике России не понимают, что в эти дни Путин пребывает в беспокойстве. Его недавнее избрание, возможно, и было гарантировано; его будущее - отнюдь. Почему? Потому что никто не прикрывает его спину", - считает Зедельмайер. Источник: The New York Times