Спор о ядерных ракетах раскалывает правительственную коалицию Германии

После расторжения договора о РСМД США и Россией в Германии разгорелся спор о том, как Берлину следует отреагировать на произошедшее. По разные стороны баррикад оказались участники правящей коалиции Германии, партии ХДС и СДПГ, пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Хансйорг Мюллер.

Cоциал-демократ Хайко Маас, министр иностранных дел ФРГ, еще в декабре высказался против размещения в Европе новых ракет в случае расторжения ДРСМД. "Тем самым он играет на руку Москве, говорят в рядах ХДС. (...) В партии его упрекнули в наивности. Рассматриваться должны "все варианты", заявил в конце прошлой недели генсек ХДС Пауль Цимиак", - передает издание.

Ларс Клингбайль, генсек СДПГ, встал на сторону Мааса, своего коллеги по партии. По его мнению, следует прекратить "думать в категориях холодной войны". Клингбайль также выразил желание направить в адрес США и России "уверенный сигнал о том, что Европа выступает решительно против ядерного вооружения и вместо этого делает ставку на дипломатию и разоружение", говорится в статье.

"Некоторым немецким комментаторам происходящее напоминает начало 1980-х годов, когда спор вокруг "двойного решения НАТО" привлек к участию в политической жизни целое поколение, - отмечает Мюллер. - Это решение предусматривало размещение новых ракет в Европе и одновременно переговоры о возможном ограничении количества ядерных ракет средней дальности". Тогда канцлер Гельмут Шмидт (СДПГ) выступал в защиту "двойного решения", однако многие представители его партии не хотели его поддерживать.

"Несмотря на то, что министр иностранных дел Маас, заявив о своем несогласии с размещением новых ракет, ответил на вопрос, который не задавали ни в Вашингтоне, ни где-либо еще, его высказывание, вероятно, не в последнюю очередь было адресовано Дональду Трампу, нелюбимому американскому президенту. Демонстрация равноудаленности от Америки и России популярна в Германии, по крайне мере на левой стороне политического спектра", - указывает журналист.

"Некоторые немецкие политики теперь думают о том, что их страна могла бы взять на себя роль посредника в отношениях между Россией и США, - говорится далее. - В этом ключе, вероятно, стоит понимать и высказывания депутата бундестага Родериха Кизеветтера (ХДС) и его коллеги из СДПГ Рольфа Мютцениха. В разговоре с газетой Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Кизеветтер и Мютцених независимо друг от друга предложили России переместить ракеты средней дальности за Урал. Американцам, в свою очередь, следует, по их мнению, открыть свои ракетные базы в Румынии для российских инспекторов".

"В Кремле, вероятно, с удовольствием наблюдают за разногласиями внутри правительственной коалиции Германии, ведь они свидетельствуют о том, что Запад расколот сразу в нескольких местах: трещина проходит между Америкой и Европой, нет единства и среди самих европейцев, о чем говорят споры в Германии. (...) Москва пытается перевести стрелки на американцев, и стоит опасаться, что такой интерпретации придерживаются, вероятно, немало немцев", - резюмирует Мюллер.