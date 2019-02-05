Можно ли взять рак измором?

"Можно ли с помощью правильного питания победить опухоль? Если верить отдельным исследованиям, сайтам и справочникам по питанию, то существует, по крайней мере, одна диета, которая действительно дает надежду, - пишет немецкий журнал Der Spiegel . - Так, в 2013 году сенсацию произвело исследование на мышах с опухолью мозга: когда мышей кормили в соответствии с низкооуглеводной диетой с высоким содержанием жиров, которую также называют кетогенной, рост опухоли значительно замедлялся, а срок жизни увеличивался на 56,7%. За последние годы появилось сразу несколько исследований с похожими сенсационными выводами о воздействии кетогенной диеты на рак".

"Идея кажется убедительной, - отмечает автор публикации Кристиан Хайнрих. - Как известно, клетки опухоли растут особенно быстро, соответственно, им нужно много энергии. Для этого им требуются углеводы, например, глюкоза".

В связи с этим пациенты сразу задаются вопросом: может быть, это сработает и на мне?

Ингеборг Ретцер, руководительница отделения диетотерапии при Национальном центре опухолевых заболеваний в Хайдельберге, не советует пациентам использовать такой метод. Одна из главных причин: "Не существует ни одного исследования на людях, которое доказывало бы, что кетогенная диета влияет на опухоль", - передает издание слова эксперта.

"Наблюдать за изолированными клетками в лаборатории и на мышах - это нечто иное, чем наблюдение за опухолью и ее лечение в сложном организме человека", - подчеркивает и Ютта Хюбнер, профессор интегративной онкологии в университетской клинике Йены.

"В 2017 году рабочая группа по превентивной и интегративной онкологии Немецкого общества по борьбе с раком опубликовало свое мнение относительно кетогенной и низкоуглеводной диеты. Ученые уверены: рекомендовать такой способ питания на сегодняшний момент не представляется возможным", - напоминает издание.

"С тех пор ничего не изменилось, - указывает профессор Хюбнер. - Существуют свидетельства того, что при недостатке глюкозы опухолевые клетки в течение непродолжительного периода растут медленнее, однако спустя некоторое время они могут приспосабливаться к таким условиям и даже расти быстрее".

Поэтому, подчеркивает издание, аргумент о том, что попытка придерживаться диеты не навредит, безоснователен. К тому же, некоторые исследования в этой области не удалось провести до конца, так как нагрузка на пациентов была слишком высока. "Треть пациентов, больных раком, и без того питаются неполноценно. Кетодиета может еще больше усугубить ситуацию", - предупреждает Ханс Хаунер, руководитель Института диетологии при Мюнхенском техническом университете. По его словам, диета ослабляет организм, поэтому для онкобольных она не только контрпродуктивна, но и опасна.

"Тем не менее, - пишет в заключение автор статьи, - ученые продолжают следить за лабораторными экспериментами. "Вполне возможно, что кетогенная диета может иметь смысл при определенных мутациях, - говорит Ретцер. - Однако эти виды опухоли, если они существует, необходимо еще определить".