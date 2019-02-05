Мусор мобилизует

"Урдома, 4,5 тыс. жителей, 1250 км до Москвы. Путинские бюрократы, вероятно, думали, что здесь не будет возмущения, если свозить сюда отходы. Они заблуждались", - пишет на страницах немецкой газеты Tageszeitung Клаус-Хельге Донат.

Идиллия поселка, отмечает журналист, под угрозой. "Прошлым летом жители Урдомы практически случайно узнали, что у центральной власти в Москве на них большие планы, над которыми за их спиной уже шла работа в окрестностях поселка. Здесь должна появиться гигантская мусорная свалка, которая будет принимать часть отходов из столицы", - повествует издание.

"За это время Урдома превратилась в своего рода место общественного движения. Из 4,5 тыс. жителей поселка одна треть регулярно принимает участие в демонстрациях. На первую акцию в декабре пришли 30 тыс. людей, в том числе из соседних районов. В последнее воскресенье в трескучий мороз при минимум 20 градусах ниже нуля было более 20 тыс. участников", - говорится в статье.

По словам Светланы Бабенко, председателя инициативной группы "Чистая Урдома", новость о свалке пришла как гром среди ясного неба. "Еще в августе мы собрали 800 подписей против свалки", - говорит активистка. Но это, по ее словам, ничего не дало. Связаться с управляющими проекта в Москве активистам не удалось.

"Сначала речь шла о 300 гектарах, которые нужно будет расчистить под свалку на Шиесе. Сегодня ходят слухи, что свалка станет крупнейшей в Европе и займет площадь в почти 5 тыс. гектар", - указывает Хельге-Донат.

"Никто с нами разговаривать не хочет", - сетует Николай Викторов, один из наиболее активных противников проекта. "По его словам, велики риски для экосистемы. Он задается вопросом о том, что станет с питьевой водой. Никакой ясности нет и об упаковке брикетов мусора, которые будут складироваться на свалке. (...) Ответам тех, кто занимается строительством полигона, он не верит. Да и откуда взяться доверию? (...) Чем больше разрастался протест в Урдоме, тем становилось яснее: проектов и серьезных планов нет. По словам Николая Викторова, не были проведены ни геологические, ни экологические изыскания (...)".

Как говорит активистка Людмила Марьина, "установленные законом предписания не только не соблюдались - их просто обошли. Открытые слушания не проводились", передает издание.

По ее словам, "действия "Экотехнопарка", ведущего строительство, - верх наглости".

"Спустя полгода на стройке у Шиеса все еще нет таблички, на которой была бы указана информация о проекте, исполнителе и задействованных компаниях. То, что в первые месяцы здесь разъезжали строительные грузовики без номерных знаков, вписывается в эту картину", - указывает Хельге-Донат.

"Это просто Богом созданное место для того, чтобы там строить что-то серьезное", - цитирует издание слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова. "Серьезным" оказалась свалка", - отмечает журналист.

"Между тем, - продолжает издание, - появилось больше информации о компаниях, которые стоят за проектом. Среди них присутствуют московские "Автомобильные дороги" и "Водоканал". Игорь Чайка, сын генпрокурора Чайки, тоже замешан в деле".

"Конфликт длится уже шесть месяцев. Он уже давно превратился в борьбу, к которой подключился весь регион. Люди чувствуют себя обманутыми", - подчеркивает Хельге-Донат.

"Почему они нас обманывают?", - задается вопросом Александр, один из жителей Урдомы. "Он имеет в виду губернатора, правительство и богатых мусорных олигархов из Москвы. Игра исподтишка, полуправда и ложь приводят жителей Урдомы в ярость. К тому же они опасаются непредсказуемых рисков для здоровья", - говорится в статье.

Концерн "Газпром", крупнейший работодатель Урдомы, пока держится в стороне от конфликта.

"Мутация спокойных охотников и собирателей в граждан, требующих прав, с быстротой молнии произошла именно в этом захолустье", - отмечает издание.

Перед стройкой активисты разместили свой вагончик-бытовку. Там круглые сутки дежурят добровольцы со всей Архангельской области. "Они не несут никакого собственного политического послания, - отмечает Хельге- Донат. - Они просто беспокоятся о выживании своей родины, дикой природы, рыб и ягод. Раньше это была их жизнь".

"Раньше я твердо был путинским человеком", - говорит Игорь Кучинский, один из добровольцев. "Воодушевление Путиным падает, - указывает издание. - Все началось с повышения в России пенсионного возраста. Доверие угнетает и плохая экономическая ситуация. Раньше от шефа Кремля не требовали решения простых жизненных вопросов. Его окружал ореол мирового лидера, который был выше всякой критики. Активисты Урдомы задеты за живое: президент Владимир Путин не ответил ни на одно из их писем".

"Пренебрежительное отношение, ложь и высокомерие выводят людей из себя. В конце января будущие управляющие полигоном пытались провести в доме культуры Урдомы еще одно собрание. Под видом информирования общественности, сетуют активисты. При этом приглашенные гости были из других регионов страны. Для местных посетителей, - пишет издание в заключение, - зал был закрыт".