5 февраля 2020 г. Хелен Уоррелл | Financial Times Глава британских ВВС предупреждает о российском "авантюризме" на фоне того, как на вооружение Великобритании поступает самолет-охотник за подлодками "Глава британских военно-воздушных сил предупредил о росте угрозы российского "авантюризма" в Северной Атлантике на фоне того, как на военной базе в Шотландии приземлился первый из нового флота самолетов, осуществляющих поиск и уничтожение подводных лодок", - сообщает Financial Times. "Первый патрульный самолет морской авиации P-8A Poseidon является частью программы стоимостью 3 млрд фунтов стерлингов, призванной восполнить критический пробел в обороне Великобритании. Его основная роль заключается в обнаружении и уничтожении подводных лодок и надводных кораблей противника. В течение следующих четырех лет Королевские ВВС получат 9 самолетов, построенных Boeing. Когда P-8A будут полностью запущены в эксплуатацию, они будут играть ключевую роль в защите британских ядерных средств сдерживания, базирующихся на подлодках, восполняя десятилетний пробел (...), ставший результатом противоречивого решения о сворачивании программы патрульного самолета морской авиации Nimrod в ходе пересмотра сферы обороны в 2010 году - в то время, как возрождающийся российский военно-морской флот усилил подводные патрули", - говорится в публикации. "Главный маршал авиации Майк Уигстон, глава ВВС, заявил, что развертывание новых ЛА наблюдения является "ответом на усиливающийся российский авантюризм в континентальной Европе и в Северной Атлантике и его проникновение в высокоширотную Арктику". "Мы и россияне находимся в этой постоянной почти конфронтационной операционной обстановке. И в течение последних 10 лет мы наблюдаем ежегодный рост подобного поведения", - заявил он. "С момента сворачивания Nimrod Великобритания в период роста активности российских подводных лодок вынуждена была полагаться на самолеты морского наблюдения, предоставленные союзниками по НАТО, включая США, Канаду, Францию и Норвегию. По мнению Фрэнсиса Тусы, редактора журнала Defense Analysis, Британия была "полностью зависима" от своих союзников по НАТО в деле противостояния угрозе, исходящей от российских подводных лодок, которые в последнее десятилетие активизировали свои усилия по отслеживанию подводных лодок Королевского флота, оснащенных ядерными средствами сдерживания Великобритании". (...) "В октябре прошлого года норвежская военная разведка сообщила, что обнаружила 10 подводных лодок северного флота России, направляющихся к Атлантике, что стало самым большим комбинированным развертыванием такого типа со времени окончания холодной войны. Высокопоставленные британские военные ранее предупреждали, что все более совершенный российский подводный флот может также представлять угрозу для критически важной инфраструктуры, перерезая или нарушая подводные кабели связи и интернет", - пишет Financial Times. "Кир Джайлс, эксперт по России и информационной безопасности в Chatham House, заявил, что такие возможности находятся в ведении секретного российского Главного управления глубоководных исследований, известного как ГУГИ. "Активный интерес России к картографированию и исследованию гражданской телекоммуникационной инфраструктуры обусловлен ее пониманием того, что информация и доступ к ней сегодня являются ключевой частью конфликта", - сказал Джайлс. (...) Вице-маршал авиации Харви Смит, который контролирует боевые и наблюдательные ЛА ВВС, считает, что P-8A представляет собой скачок в технических возможностях. "Это не похоже на старый Nimrod, для обновления которого его надо закатить в ангар, достать гаечные ключи и провести массу работ. Это отличный летающий iPhone 737, так что нужно просто обновляться до следующей [операционной системы]. (...)". "Однако Туса (...) поясняет, что "у нас нет контроля над тем, как он создается в работает", (...) и предупреждает, что британцы столкнутся с проблемами, связанными с совместимостью этого самолета с другой военной техникой". Источник: Financial Times