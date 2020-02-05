Всеми силами против "Северного потока-2": грозят новые санкции США

"США делают все для того, чтобы воспрепятствовать строительству газопровода через Балтийское море. В Вашингтоне готовятся новые санкции. Экономика встревожена", - сообщает немецкое издание Handelsblatt.

"Уже в скором времени американцы могут замахнуться для нового удара по "Северному потоку-2". Если Россия попытается завершить строительство недостающих километров трубопровода через Балтийское море, Палата представителей и Сенат готовы принять еще один закон о санкциях, говорят в дипломатических кругах Вашингтона".

"На этот раз меры могут затронуть европейских инвесторов, участвующих в проекте, или, возможно, компании, желающие принимать газ, если когда-нибудь он будет поставляться. Сообщается, что все это может произойти в самое ближайшее время, возможно, уже в феврале или марте", - говорится в статье.

"Экономика встревожена: "Нам известно, что американцы полны решимости воспрепятствовать строительству "Северного потока-2", - говорит представитель немецкого энергетического концерна Uniper, участвующего в финансировании трубопровода".

"Ввиду пробивной силы американских торговых санкций компании Nord Stream 2 AG придется готовиться к худшему, - отмечает издание. - Трубопровод стоимостью 10 млрд долларов грозит стать инвестиционной развалиной на дне Балтийского моря. Однако немецкое правительство не считает борьбу проигранной. Оно все еще делает ставку на то, что строительство трубопровода будет завершено в "разумный срок". В конце концов, цель почти достигнута. Двухниточному газопроводу между Россией и Германией не хватает всего лишь 150 км".

"Россия хочет завершить строительство самостоятельно. При этом рассчитывать на техническую поддержку из Германии она не может. Слишком велико в Берлине беспокойство о том, что это будет еще больше раздражать американцев. Вместо этого правительство ФРГ делает ставку на дипломатию. "Мы прилагаем усилия для приостановления санкций США, чтобы завершение строительства "Северного потока-2" не затягивалось еще больше", - пояснил один высокопоставленный дипломат".

"Коалиционные партии, наоборот, ведут себя воинственно. "Мы делаем все для того, чтобы проект "Северный поток-2" был завершен. Германия и ЕС не позволят Вашингтону диктовать им их энергетическую политику", - говорит представитель фракции СДПГ по экономическим вопросам Бернд Вестфаль".

"Прежде всего один момент должен переубедить американцев: достижение согласия в газовом споре между Россией и Украиной. "Успешное заключение нового долгосрочного договора на транзит российского газа через Украину в очередной раз показывает, что "Северный поток-2" не может представлять опасности для транзита газа через Украину", - говорят в МИД ФРГ. Стоит надеяться, что американцев, возможно, все же удастся разубедить в том, что "Северный поток-2" угрожает экономическому существованию Украины".

"Однако пока такие аргументы остаются в Вашингтоне без внимания. Россию в США воспринимают как конкурента. Как демократы, так и республиканцы поставили себе целью сдержать стремление Путина к зонам влияния и наказать россиян за их вмешательство в предвыборную кампанию США в 2016 году. Преимущественно этим целям служит саботаж "Северного потока-2", - полагает издание.

"Поэтому санкции лишь относительно связаны с торговой войной Дональда Трампа. "Санкции США против России гораздо сильнее продвигаются Конгрессом и в меньшей степени администрацией Трампа", - говорит Джейкоб Киркегаард, старший научный сотрудник Института Петерсона в Вашингтоне".

"В немецкой экономике беспокойство растет. "Без российского газа в Германии в кратко - и среднесрочной перспективе невозможно будет реализовать амбициозные цели по защите климата, если мы хотим сохранить доступные цены на электроэнергию и тем самым энергоемкую промышленность", - предостерег недавно председатель Восточного комитета германской экономики Оливер Хермес. (...) "Если мы не найдем действенного ответа на подобные экстерриториальные санкции, европейская экономика станет игрушкой в руках американцев и китайцев", - опасается Хермес".

"Противоядие лежит наготове, однако европейцы боятся его применять. Так же, как ЕС реагирует на американские пошлины ответными пошлинами, он мог бы ответить на санкции против европейских компаний санкциями против американских фирм. Возможно, в военной сфере ЕС - карлик, но в экономике он тяжеловес - даже в сравнении с США", - указывает издание.

"Впрочем, правительство в Вашингтоне, вероятно, расценило бы такое решение европейцев как ультимативную эскалацию. Последствия для трансатлантических отношений едва ли можно было бы предсказать", - заключает Handelsblatt.