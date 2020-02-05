Странное убийство чеченского оппозиционера в Лилле

"На прошлой неделе в отеле Лилля был найден зарезанным блогер Имран Алиев. Для чеченской диаспоры на Западе это убийство свидетельствует об облаве на недовольных режимом Рамзана Кадырова", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Ален Барлюэ.

"Его родственники и друзья убеждены: 44-летний Имран Алиев был убит по политическим мотивам. Тело чеченского оппозиционера с ножевыми ранениями, который в течение нескольких лет находился в Бельгии в качестве беженца, было найдено в прошлый четверг на полу в номере отеля Coq Hardi, недалеко от железнодорожного вокзала Лилль-Фландр. Несколько смертельных ножевых ранений были нанесены ему в шею и грудь. Блогер, известный как "Мансур Старший", регулярно размещал видео на Facebook и YouTube, с тем, чтобы изобличить авторитарный режим Рамзана Кадырова, который правит Чечней с 2007 года при поддержке Кремля. Во вторник убийца все еще не был пойман", - говорится в статье.

"(...) Имран Алиев был любопытным персонажем. Его знакомые описывают его как активиста со вспыльчивым и экзальтированным характером, страдавшего от серьезного заболевания суставов и, вследствие этого, большого потребителя обезболивающих, которые, по мнению близких ему людей, могли порой искажать его здравые суждения. Для чеченской диаспоры на Западе это убийство свидетельствует об облаве на недовольных режимом Рамзана Кадырова, где бы они ни находились в Европе, - указывает автор статьи. - По сообщению "Русской службы Би-би-си", во время выступления в ноябре чеченский автократ призвал "убивать, сажать, пугать" тех пользователей интернета, "кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами". Все публикации, выложенные Имраном Алиевым в социальных сетях, были стерты в день его убийства, отмечает Муса Таипов, чеченский беженец, живущий во Франции".

"Во вторник несколько источников, высказавшихся на оппозиционном сайте "Кавказский Узел", заявили, что предполагаемый убийца в поисках "целей", прежде, чем направиться в Бельгию, по-видимому проехал через Германию. Так, чеченский блогер, живущий в Берлине, Минкаил Мализаев, разместил на своем канале в YouTube запись разговора с человеком, которого он представляет как убийцу Алиева. Во время этого разговора, состоявшегося незадолго до убийства в Лилле, этот человек, похоже, пытался договориться о встрече с Мализаевым", - пишет Le Figaro.