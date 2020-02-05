Почему мы всегда остаемся без денег за неделю до зарплаты?

"(...) За неделю до выплаты зарплаты мы уже находимся в тревожном состоянии дефицита. Почему это происходит? Чья это вина? Что скрывается за хаотичным бюджетом? И как это исправить?" - задается вопросом журналистка Le Figaro Софиан Зайдзуне.

"(...) Хаотичный бюджет выявляет не финансовую проблему, а эмоциональную", - настаивает бизнес-тренер Лоранс Арпи, специалист по "финансовому изобилию", а также автор книги "Я прекращаю заканчивать месяц с кредитом" (издательство Eyrolles). "То, как мы зарабатываем и тратим деньги, зависит от нашего мышления, - утверждает она. - Мы должны признать, что наши отношения с деньгами находятся вне нас и часто являются результатом психологического наследия".

"Тут учитывается уровень жизни ваших родителей, их собственное финансовое поведение или даже ваш прошлый опыт. У вас, безусловно, есть очень веские причины стремиться сэкономить деньги любой ценой или, наоборот, ждать годами, чтобы получить возможность сорить деньгами, не считая", - говорится в статье. "Но если мы не излечимся от тех эмоций, которые являются источником наших неконтролируемых расходов, то ничего не изменится: мы принимаем правильные решения 1-го числа месяца, мы разогреваем нашу кредитную карту 15-го числа, и на этом все кончается", - поясняет Арпи.

"Прежде всего, нужно честно определить тип своего поведения. "Есть четыре финансовых профиля, - указывает Лоранс Арпи. В нас сосуществуют все сразу, но один из них доминирует". Это беглец - тот, кто отказывается смотреть на свои банковские счета - позволяет счетам накапливаться и выбрасывает квитанции, не глядя на них. Монах, для которого все материальное не имеет особого значения, он куда больше заботится о своих человеческих отношениях, чем о состоянии своего банковского счета. Расточитель - тот, кто совершает безрассудные поступки и живет одним днем, и накопитель - который считает каждый потраченный евро, чтобы как можно больше сэкономить. "Каждый из этих профилей также имеет свои сильные стороны, на которые мы можем научиться полагаться", - поощряет Лоуренс Арпи. (...) "Поэтому задача состоит в том, чтобы научиться развивать в себе эти различные потоки, используя их в зависимости от момента".

"(...) Первый навык: регулярно просматривать свои счета - для некоторых это настоящее испытание. "Если поначалу делать это покажется слишком сложным, установите минимальный недельный интервал", - советует Лоуренс Арпи.

"(...) Идея состоит в том, чтобы разделить ваши расходы на шесть пунктов", - объясняет Лоранс Арпи. Обязательные и необходимые расходы, такие как аренда, питание и все ваши постоянные расходы; сбережения; образование - например, обучение или посещение конференции; удовольствие; подарки и, наконец, то, что тренер называет "финансовой свободой", то есть все, что увеличит ваш денежный доход, например, работа в вашем загородном доме, чтобы сдать его внаем. "Сбалансированный бюджет, - продолжает тренер, - более или менее соблюдает следующее распределение: обязательные расходы составляют в среднем 55% дохода, подарки 5% и 10% распределяются на каждый дополнительный пункт".

"(...) Если ничего не меняется, несмотря на все усилия, проблема может скрываться в другом месте. "Иногда нам предоставляется возможность понять, что мы зарабатываем недостаточно денег для того, чтобы покрыть наши реальные потребности или удовлетворить наши желания", - подчеркивает тренер. И тогда вы должны осмелиться оценить себя и сказать себе: "Я стремлюсь к более комфортной жизни, за которую мне не платят достаточно". (...) Тогда нам нужно учиться, как просить повышение так, чтобы иметь все шансы быть услышанными. Или понять, как и почему инвестирование в себя (в свою одежду, хобби, образ жизни) может стимулировать карьеру и стать источником инноваций и творчества для зарабатывания денег", - говорится в статье.