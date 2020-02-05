Путин и Эрдоган разыгрывают стратегию напряженности в Сирии

"Турции и России, поддерживающим противостоящие лагеря в конфликте, который опустошает Сирию с 2011 года, тем не менее, удалось укрепить сотрудничество по сирийскому досье", - пишет журналист Паскаль Эро в газете L'Opinion.

"(...) Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган стали мастерами в том, чтобы достигать компромиссов... а затем всячески изощряться, чтобы их не соблюдать. В течение последних четырех лет они регулярно и насколько это возможно для их интересов достигали договоренности по Сирии: давали зеленый свет для турецких интервенций в курдских городах, занимались эвакуацией джихадистов, созданием зон деэскалации, как это происходит в настоящее время в Идлибе", - указывает автор статьи.

"Именно в этой провинции, где находятся последние очаги сопротивления режиму Дамаска, ситуация снова ухудшается. Наступление сирийской армии при поддержке российских самолетов и спецназа привело к падению 28 января города Маарат-ан-Нуман, считавшегося центром вооруженного сопротивления суннитов с 2011 года", - говорится в статье.

"(...) Фронт Идлиба представляет собой последнее крупное стратегическое сражение для режима Асада, который после множества своих побед теперь контролирует более 70% территории страны. Сирийские силы осаждают несколько турецких наблюдательных пунктов, установленных вокруг Идлиба, в рамках соглашения о деэскалации, подписанного между Анкарой и Москвой в 2018 году", - отмечается в публикации.

"(...) Президент Турции вынужден оправдываться, поскольку его общественное мнение выражает недовольство из-за массового приема сирийских беженцев. Чтобы повлиять на позицию России, он также угрожает сблизиться с США в вопросе об управлении сирийским досье. Президент Путин, со своей стороны, создал новое поле политической конфронтации, поддержав маршала Хафтара в Ливии, Эрдоган же поспешно усиливает свою поддержку сил Триполи", - указывает журналист.

"Между этими двумя театрами военных действий существуют некие сообщающиеся сосуды, - подчеркивает Игорь Деланоэ, заместитель директора Франко-российского аналитического центра Обсерво в Москве. - Владимир Путин, вероятно, стремился вовлечь своего турецкого коллегу в Ливию с тем, чтобы добиться уступок по Сирии".

"Сирия остается приоритетом и для россиян, и для турок. Она является соседкой Турции и там действуют курдские силы. Для Москвы Сирия представляет собой единственный прямой доступ к Средиземному морю через порт Тартус. Российская армия также создала там авиабазу в Хмеймиме", - говорится в статье.

"Новое осложнение вряд ли поставит под сомнение характер политического и экономического сотрудничества между Россией и Турцией, как и сотрудничества в сфере безопасности, - считает Игорь Деланоэ. - Разногласия между ними проявлялись уже в течение долгого времени, и ни одна из стран не хочет вновь пережить уже известные ей месяцы напряженности после уничтожения российского бомбардировщика Су-24 турецким истребителем в ноябре 2015 года и экономических санкций, введенных вслед за этим Москвой".

"(...) Реальная проблема заключается в том, что ограниченные и временные соглашения по Сирии, подписанные в Астане и дополненные в Сочи, не соблюдаются ни одним из двух партнеров, - заключает Игорь Деланоэ. - Президент Сирии Башар Асад всегда говорил, что планирует вернуть провинцию Идлиб, где он в качестве прикрытия пользуется российской авиацией. Турция, со своей стороны, не сумела создать там демилитаризованную зону между силами Дамаска и группировками джихадистов и повстанцев. У него нет рычагов влияния на такую группировку как "Хайат Тахрир аш-Шам"*, ранее связанную с "Аль-Каидой"*.

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*Эта террористическая организация запрещена в РФ