Посеять страх

"В Лилле был убит блогер. Он открыто критиковал Рамзана Кадырова, главу Чечни", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Имран Алиев, как и многие критики из входящей в состав России республики, бежал на Запад. Он жил в Бельгии и там, по словам одного знакомого, находился под защитой полиции, ему поступали угрозы. Возможно, поэтому его убийца выманил его за границу во Францию", - передает журналистка Зильке Бигалке.

"Преступление имеет "все признаки политического мотива", цитирует французское новостное агентство AFP неназванный источник, близкий к расследованию".

"44-летний Имран Алиев публиковал на Youtube видео под псевдонимом "Мансур Старый". Он критиковал в них главу Чечни Рамзана Кадырова и его страшный режим. Впрочем, он нападал не только на правительство в Грозном. В последнее время преимущественно из Ингушетии поступала критика в адрес блогера, оскорбительно высказывавшегося об ингушах", - говорится в статье.

"Поэтому о мотивах убийства строятся различные домыслы. Чеченский журналист Муса Таипов знал убитого, последние пять лет он общался с ним по Whatsapp. Таипов живет в Страсбурге и пишет об Алиеве, что он был "сложным, но прямым человеком" и болел. Под влиянием лекарств он порой говорил вещи, которые некоторые считали нападками, других они забавляли. Иногда он советовал Алиеву удалить какое-либо видео на Youtube. Чаще всего он, по словам Таипова, следовал его совету".

"Тумсо Абдурахманов, также блогер из Чечни, живет в Польше и сообщил об убийстве в своем Telegram-канале. Там он назвал имя человека, которого он считает убийцей, и даже его адрес в чеченской деревне. По его словам, в середине января мужчина полетел в Испанию, потом в Берлин и оттуда поехал в Бельгию. Неделю предполагаемый убийца жил у Алиева, прежде чем они отправились в Лилль. Там преступник якобы подсыпал ему снотворное, а затем нанес удары ножом. Потом он на поезде поехал в Берлин, так как там у него, очевидно, были сообщники, и затем вернулся в Россию".

"Целью было посеять страх", - говорит по телефону Муса Таипов, журналист, живущий в Страсбурге. Убитый, по его словам, был больным, скандальным человеком, он не видит причин для его убийства. "Цель состояла в том, чтобы меньше писали и говорили, чтобы боялись друг друга", - считает он. Говоря о положении чеченцев в Европе, он отмечает, что никто не гарантирует им безопасности. "Конечно, я беспокоюсь за свою жизнь", - говорит он".

"В последние годы несколько чеченцев стали жертвами покушений, после того как они бежали из страны. (...)", - пишет Süddeutsche Zeitung.