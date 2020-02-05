Почему нам стоит планировать свой отпуск уже сейчас

"Делает ли отпуск нас счастливее? И как долго длится эффект? Наука дает неожиданные ответы", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Многие люди сегодня так напряжены будничной жизнью, что, желая позволить себе немного отдыха, все чаще делают выбор в пользу короткой спонтанной поездки и все реже планируют путешествие заблаговременно, лишая себя "особенного предвкушения радости, приправленного волнением и щепоткой неопределенности", отмечает журналистка Сильвия Эшенбах.

"Но что делает людей счастливее? Предвкушение отпуска или сам отпуск? Ответ на этот вопрос пару лет назад попыталась найти команда голландских ученых из Университета прикладных наук Бреды (NHTV). Для этого они опросили 1530 взрослых респондентов в Нидерландах. В ходе исследования, которое длилось 32 недели, 974 человека ездили в отпуск".

"Согласно результату исследования, который был опубликован в научном журнале Applied Research in Quality of Life, (...) до начала отпуска люди действительно чувствуют себя более счастливыми, чем те, кто не может отправиться в отпуск. Но как только они возвращаются после путешествия на работу, разница между двумя группами едва ли определима. Интересно, что продолжительность отпуска не имеет при этом никакого значения. Спланированная короткая поездка, таким образом, делает людей такими же счастливыми, как и более продолжительный отдых".

"Только когда отпуск оказывался особенно расслабляющим, "в первые две недели после возвращения в будничную жизнь имело место несколько более выраженное ощущение счастья", говорится в исследовании. Однако спустя восемь недель не отмечалось уже никакого позитивного эффекта, так как большинство людей должны были приступать к работе сразу же по возвращении домой. Для некоторых отпуск был стрессовым. В комментариях также приводились такие причины, как разногласия с партнером по поездке или болезнь".

"Примечателен вывод о том, что наиболее счастливыми себя ощущают люди, которые в данный момент планируют свой отпуск или готовятся к нему. Поэтому, организуя поездку в последний момент, люди упускают большую часть радости от ее предвкушения. Чтобы усилить этот эффект от предвкушения, руководитель исследования Йерун Навийн, доцент университета в голландском городе Бреда, советует обсуждать поездку заранее - с семьей, друзьями, попутчиками или в онлайн-сообществах".

"Так можно обменяться советами и опытом. Однако, при всей радости от предвкушения поездки, не стоит слишком завышать ожидания от отдыха - лучше просто спокойно ждать отпуска. И, что самое важное, наслаждаться в нем каждым моментом", - резюмирует Tages-Anzeiger.