Когда великие державы разделили Европу

"В 1945 году союзники упорядочили мир "сверху". В 1989 году победило самоопределение. Сегодня этот успех снова под угрозой", - считает журналист немецкого издания Der Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл.

"В мире нет ничего более могущественного, чем идея, время которой пришло", - цитируют часто Виктора Гюго, хотя, возможно, и не по праву. Действительно и обратное заключение: нет ничего более бесполезного, чем идея, которая больше не соответствует времени".

"Ялта стала синонимом раздела мира на зоны влияния. На крымском курорте союзники - Франклин Д. Рузвельт (США), Уинстон Черчилль (Великобритания) и Иосиф Сталин (Советский Союз) - определили 75 лет назад послевоенное мироустройство. Итоговый протокол недельной конференции, проходившей с 4 по 11 февраля 1945 года, разделен на 14 глав, посвященных темам от межгосударственной организации, отношений с освобожденной Европой и разделения Германии до вердикта о будущем Польши, Югославии и Ирана".

"На следующие десятилетия "Ялта" стала олицетворением принудительного разделения Европы на Запад и Восток железным занавесом. Жители Прибалтики, поляки, чехи, словаки, венгры, румыны, болгары чувствовали себя "проданными" Сталину, при этом никто не спросил их и политическое большинство их стран об их желаниях", - отмечает автор статьи.

"Все протесты на протяжении десятилетий имели малый эффект: восточный Берлин в 1953 году, Польша и Венгрия в 1956 году, Прага в 1968 году, Гданьск в 1970 году, подавление польского профсоюза "Солидарность" военным положением в 1981 году. Возможно, ялтинский порядок был навязан силой. Но он обеспечивался ядерным оружием".

"Поэтому изменение или даже распад порядка, установленного в Ялте, долгое время можно было представить только так, как он возник: путем новой договоренности могущественных держав на конференции".

"Однако все произошло иначе. В 1989 году "сила людей" преодолела железный занавес. (...) Когда в начале декабря 1989 года лидеры стран Джордж Буш и Михаил Горбачев встретились на 18-ом с конца войны в 1945 году саммите США и СССР на кораблях у средиземноморского острова Мальта, едва ли какой комментатор смог устоять перед игрой названиями мест: "От Ялты к Мальте".

"Двое мужчин, которые ввиду военных арсеналов своих страны считались самыми могущественными в мире, ... более не являются мироуправителями, как прежде", - писал журналист издания Die Zeit Кристоф Бертрам. Граждане пытались сами решить свою судьбу. Это ограничивало власть правящих, но также создавало и неопределенность".

"Мальта значила в этом контексте: право на самоопределение принимается больше, чем когда-либо в истории. А навязывание своей воли, возможно, путем оказания военного давления, дискредитируется сильнее, чем когда-либо".

"Была бы Ялта возможной сегодня? Раздел мира сверху на зоны влияния без спроса тех, кого он коснулся? В малом да, по-крупному - нет", - полагает Маршалл.

"Когда старый порядок разрушается гражданскими войнами или вмешательствами извне - Югославия, Афганистан, Ирак, Сирия, Ливан - и это разрушение становится проблемой безопасности для более крупного региона, внешние силы собираются вместе, чтобы определить новый порядок. Например, как на конференции по Ливии в Берлине".

"Но сегодня едва ли возможно, чтобы европейские правители составили с Владимиром Путиным карту с указанием того, какие государства относятся к российской, а какие к европейской зоне влияния. Или чтобы США и Китай в обход затронутых стран определили, какие государства в Азии будут сателлитами той или иной стороны".

"Впрочем, нельзя утверждать, что национальное самоопределение принимается всеми. Войны последнего времени в Европе - на Балканах, в Приднестровье, Грузии, на Украине - связаны с тем, что одна сторона не хочет отказываться от притязаний на зоны влияния, а другая, наоборот, больше их не принимает. Сербия как доминирующая сила хотела править в Югославии словенцами, хорватами и косовскими албанцами. Москва не хочет признавать суверенитет бывших советских республик".

"То, что произошло в Ялте 75 лет назад, было принято. С одной стороны, в связи с текущим контекстом: Германия вела преступную войну. Европу следовало организовать так, чтобы этого не повторилось. С другой стороны, принималась великодержавная политика в целом. 150 годами ранее Пруссия, Россия и Австрия разделили между собой Польшу".

"Когда сегодня - пока еще в весьма общих чертах - речь идет о новом повороте в миропорядке, кризисе мультилатеральной системы и возвращении "борьбы великих держав", некрупные народы и государства должны быть предупреждены. В большинстве случаев великодержавная политика осуществляется в ущерб самоопределению. Мультилатерализм для них лучше. Для некрупных стран девизом должно быть: "Лучше Мальта, чем Ялта", - заключает Der Tagesspiegel.